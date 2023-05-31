2台男遊泰國傳遭下藥擄至緬甸詐騙園區　台警：家屬報案在泰失聯

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org, GASO）近日聲稱公開數宗泰國擄人事件，涉及大陸及台灣旅客，其中有2名台灣人分別在4月、5月去泰國旅遊時，飲料中被下藥隨後被綁架到緬甸的詐騙園區。



台灣警方今日（31日）回應稱，涉事2名被害人家屬分別於4月、5月向高雄、台中市警察局報案，指兩人在泰國失聯，2人目前受困緬甸地區，台方現已組成專案小組全力營救。



台媒三立新聞網31日報道，全球反詐騙組織發言人Simon聲稱在泰國發生的擄人事件之中，其中一名台灣男性在自由行過程中被下藥，醒來的時候已經被載到緬甸的詐騙園區。

第二名台灣男性則是到曼谷遊玩時遭下藥帶到緬甸詐騙園區，詐騙園區要求他支付5萬美金贖金，否則就要加入詐騙行列，男子嘗試從4樓跳下逃脫，卻不幸癱瘓，目前在緬甸的醫院接受治療。

台灣內政部警政署刑事警察局國際科指出，經聯繫全球反詐騙組織成員並詢問相關影片提及的2名台灣被害人身分，證實分別為27歲男子、37歲男子，而2名被害人家屬分別於4月、5月向高雄、台中市警察局報案，警方目前已經與台外交部組成救援小組營救，被害人現仍受困緬甸地區。

台灣警方又指，至於2名台灣男子在泰國時是否曾被下藥或遭迷昏，詳細案情仍有待釐清。