台灣自製萬劍彈屬集束彈　台軍：對軍事目標使用合法

美國宣布將提供集束彈藥給烏克蘭，其彈藥特性恐傷及平民，遭人權團體批評。由於台灣自製的萬劍彈也屬集束彈，據《中央社》報道，台灣國防部7月11日對此回應稱，台灣、美國和中國均非公約締約國，「如果台灣針對軍事目標使用，符合武裝衝突法作戰方法」。



據《香港01》此前報道，集束炸彈可釋放大量小型子炸彈，在大範圍內造成巨大的殺傷力。但同時炸彈投放民居可對平民構成威脅，全球有多達108個國家簽署了2008年達成的《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions），承諾禁止集束彈的使用、轉移、生產和儲存，當中也包括25個北約成員國，但不包括美國，去年2月俄烏戰爭開始，無論是烏軍，還是俄軍，都有持續使用集束彈的記錄。

據《中央社》報道，台灣由國家中山科學研究院所研製、掛載於經國號IDF戰機的萬劍彈也屬集束彈藥，其作戰範圍約200公里，可對地、對海進行散彈攻擊，是大區域的制壓武器，為台軍「重層嚇阻」戰略的重要軍備。

台灣法律司人權保障處長吳逸聖少將指出，針對集束彈藥適法性，按照集束彈藥公約第1條規定，禁止使用的義務適用於締約方而不及於非締約國，而台灣、美國、中國及俄國等，均非集束彈藥公約締約國。

吳逸聖表示，武裝衝突法中也沒有對集束彈藥明文規範，因此國際社會對於集束彈藥武器沒有一致共識，如果台灣是針對軍事目標使用相關彈藥，符合武裝衝突法的作戰方法