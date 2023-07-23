颱風杜蘇芮｜襲台前達強颱標準　周三四最接近台灣

繼颱風「泰利」襲港後，再有另一颱風即將生成。香港天文台指，熱帶風暴「杜蘇芮」下周會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

台灣中央氣象局表示，杜蘇芮有機會登陸台灣，但仍要視北轉角度而定，民眾應做好防颱風準備。



中央氣象局指，杜蘇芮今日（23日）凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南方約1270公里，未來將逐漸由偏西轉西北西進行，強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定。

中央氣象局指，預估杜蘇芮明日將增強為中度颱風，周二（25日）發布海上警報機率高，不排除同時發布陸上警報；周三、周四（26日、27日）距離台灣最近，屆時預期將達中颱上限，北部、東北部及東半部地區影響最大。

台灣中央氣象局指，杜蘇芮7月23日凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。（台灣中央氣象局）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，歐美模式模擬颱風杜蘇芮中心登陸台灣位置仍有變化，從東北角至台灣南端皆有可能，代表預測仍在變動。目前預估杜蘇芮侵台前達強烈颱風標準，不可輕忽。

中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮向西轉西北吹向台灣，7月28日凌晨2時中心已在福建。吳德榮指，杜蘇芮吹襲台灣前達強烈颱風標準，襲台機率已高達80%，其威脅仍在加劇，絕不可輕忽。