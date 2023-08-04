黃子佼約少女拍照被控性侵　警方今搜索住處　妻子孟耿如全程陪同

台灣ME TOO風波持續逾月，著名主持人黃子佼被爆十多年前涉騙女生影裸照，隨即開直播道歉並自殘送醫。台媒報道，有被害人日前提告遭黃性侵得逞，台北地檢署指揮台北市政府警察局婦幼警察隊偵辦。



台北市政府警察局婦幼警察隊在今日(4日)前往黃家中搜索，黃子佼妻子孟耿如也在現場，經過偵訊後黃子佼也將前往北檢複訊。



據了解，黃子佼在10年前，曾經透過網路邀約女子到工作室拍照，但是女子卻指控遭到黃子佼性侵，後續提出妨害性自主告訴，北市婦幼隊4日前往黃住處、工作室搜索。

黃子佼後續被帶回北市婦幼隊，經過偵訊後也將送往北檢複訊，而搜索當下妻子孟耿如全程陪同，因為是通知到案說明，所以黃子佼也將由助理開車，在警方陪同下前往北檢。

黃子佼爆出風波後自殘一直神隱。（視覺中國）

黃子佼此前列出聲明：

聲明函2點如下：

1、對於今日媒體報導，因民眾告發，台北地檢署已分他字案，黃子佼先生列為被告偵辦一事，黃先生經紀人確認尚未收到相關案件通知，也不清楚案件內容，但黃先生對於過往年輕時所犯下的過錯，必將勇於承擔面對，並配合司法調查，負起責任。

2、黃先生感謝大眾給予的鞭策，並對於所有曾經被傷害過的人，由衷致歉，對於持續關心和鼓勵黃先生的人，也由衷感激，讓您們失望了，對不起！黃先生將會誠心自省，有錯則改，記取教訓，也希望這個社會不要再有更多的創傷和口水，大家可以回歸平靜的生活。

由衷感謝各界媒體與朋友的關心

洒落嚴選行 敬上

2023年7月12日