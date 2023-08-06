台年輕夫妻與3子女車內中毒亡　死亡多日遺體腐爛　最小女童僅4歲

台媒《聯合報》報道，台灣苗栗一條偏僻道路旁有一輛停放多日的私家車，附近農戶今天（6日）發現車內5人均已氣絕，嚇得向警方報案。警方發現是一對年輕夫妻帶著3名孩子，均明顯死亡，並傳出屍臭味，5人疑似一氧化碳中毒亡，死亡至少5天。對於小童是否有被下藥，警方還在釐清中。



據警方調查，31歲任職司機的傅姓男子5天前帶著26歲的巫姓太太、7歲及4歲女兒、5歲兒子，回苗栗大湖鄉向家人借私家車，之後就失去聯絡。今天有農戶到附近工作，因私家車停放多日，察看發現一家五口陳屍車內，3名幼童均在車中後座。

親友指出巫姓女子身體不好，都要丈夫開車接送就醫，家中長女7歲已要念小學、次子5歲、最小次女才4歲，孩子可愛貼心，如今全家共赴黃泉，親友非常不捨。

警方接獲報案，勘查後發現沒有明顯外力介入，一家五口疑似一氧化碳中毒致死， 遺體均已腐爛。家人表示，傅男假日會帶著妻小回老家探訪親友，近日並沒有特別異樣。

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