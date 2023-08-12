台灣擬優先恢復「旅外陸客」到台觀光　陳建仁：未獲大陸善意回應

台灣行政院長陳建仁周五（11日）表示，台灣歡迎陸客前來體驗，預計恢復「旅居中國大陸以外地區」的陸客赴台觀光，優先開始實施，近期公布方案。而針對台灣未列入中國大陸最新公佈的出境游團隊名單內，他表示，台灣未得到善意的回應。



陳建仁透過Facebook表示，今年來台灣觀光旅客人數已達340萬人次，他非常有信心能達成600萬旅客的目標，政府也會持續努力，歡迎來自全球各地的旅客，前來體驗台灣的美好。對於兩岸關係，他表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是政府政策方向，歡迎陸客前來體驗，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，並且可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施。當局會討論政策的細節和執行方式，將在近期定案後對外公布。

消息一出，業界反應正面。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，雖然只先開放旅居海外的陸客赴台觀光，人數料不會太多，但這是一個好的發展，也代表台灣釋出善意，對未來兩岸觀光發展有重要意義。

陳建仁指台灣未得到大陸善意的回應。（中時新聞網）

另一方面，大陸周四（10日）公布第三批恢復旅行團出境目的地名單，包括美、日、韓等多國，但未列入台灣。業界質疑台灣未推動兩岸主管部門接觸洽商。對此，陳建仁表示，台灣已向大陸表達意見，但未得到大陸善意的回應。

陸委會則回應指，陸方雖在日前宣布，同意開放台灣觀光客組團前往大陸旅遊，但是卻未同意相對開放大陸人民組團到台觀光，也拒絕回應台方一再提議由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

陸委會表示，歡迎大陸民眾到台觀光旅遊，親身體驗台灣社會及風土民情，但仍期待大陸方面早日正面回應台灣所提雙向互惠的主張，雙方透過既有管道做好妥善安排，早日促成恢復兩岸人民觀光交流活動。