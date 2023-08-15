台愛國者導彈發射後突然自爆　火花空中四閃　軍方證異常將查原因

近期，台灣軍方在屏東九鵬基地進行精準飛彈射擊操演，中科院周二（15日）清晨進行例行性導彈試射，從九鵬基地發射2枚愛國者導彈，惟第一枚發射不久突然在空中自爆，引發關注。中科院及軍方正在了解原因，空軍司令部參謀長曹進平中將表示，發生了「異常引爆」的現象，原因跟後續的情況軍方還要做進一步的查證。



中科院九鵬基地早上6時30分左右發射2枚愛國者導彈，但第一枚在發出一聲巨響後於空中自爆，閃出火花，原因不明。所幸的是，自爆事故沒有釀成其他意外，第二枚愛國者導彈也順利完成發射。

據了解，愛國者導彈約每兩年試射一次，過去從未有失誤狀況，故今次自爆引起輿論關注。對此，曹進平中將僅表示，早上實行導彈試射的時候，「某種彈」有發生「異常引爆」的現象，原因跟後續的情況軍方還要做進一步的查證，現在還無法做報告。

但他強調，空軍實彈射擊的科目，本來設計目的就是用來做部隊戰訓成果的驗證，以及導彈功性能的驗證，故不論彈藥射擊的情況好或壞，操作的表現正常或異常，軍方都會詳細記錄分析，做為後續戰備準備的依據，對於參訓的部隊來講都可以有相當的戰備訓練的意義跟價值。