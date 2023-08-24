福島核廢水｜1至2年流向台海　台官方：影響為「可忽略程度」

日本8月24日起開始向海洋排放福島第一核電站核處理水，引起區域關注。台灣官方回應指，廢水將在1年至2年到達台灣海峽，4年後濃度達最大值，對台灣海域影響是「可忽略程度」，強調政府會以國家安全標準進行檢測評估，確保海域與民眾安全。



針對日本從今日起向海洋排放核廢水，台灣行政院發言人林子倫表示，台灣政府在2020年即已成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為民眾安全與健康把關等3項原則；另通過執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，維護人民健康跟台灣海域輻射安全。

日本宣布正式啟動核廢水排海計劃前夕，首相岸田文雄親赴核電站視察。（Reuters）

林子倫表示，台灣官方曾三度赴日進行實地考察，對於海水漁產、環境、生態樣貌與日本進口食品，進行採樣跟檢測，目前沒有發生輻射異常狀況。

林子倫指出，根據原子能委員會掌握狀況，國際原子能總署邀集中國、韓國與美國等11會員國組成調查團，認定日本排放計劃符合國際安全標準。

福島第一核電站周邊設有超過1000個儲存缸，每個容量約為1000立方米，合計核廢水量約為130萬立方米。(Reuters)

林子倫說明，根據原能會與氣象局合作，完成擴散模型分析圖，顯示1年至2年部分廢水到達台灣海峽附近，並在4年後達濃度最大值，不過相關數值低於台灣海域原先平均值，「對台灣附近海域輻射安全影響是可忽略程度」。

林子倫指出，台灣政府將持續透過資訊平台與相關資訊來公告，並以國家安全標準檢測評估相關數據，來確保台灣海域與民眾安全。