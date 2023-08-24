反獨到促統之間—台灣忽視的北京促談深意

儘管賴清德結束訪美返台，但負面影響正在台海發酵。雖民進黨方面咸信賴清德行程已做到「低調」，且行程的主觀目的在於取信美方，抗中並非首要，但依舊無改啟動北京對台政經軍多方擠壓的行動，台灣朝野了無新意解讀北京對台持續反獨、促統的視角，實際忽視了各式迫台工具的使用，反映北京在反獨到促統間，更蘊含有促談的深意於其中。



為反制賴清德訪美，北京除了照例對外發表嚴正的政治辭令，緊接發布東部戰區台灣週遭軍演，以及第二波福建外海實彈演習都給予台灣出乎「等量反制」作為的預期。此外，北京於兩岸經貿祭出反傾銷、以蟲害為由直接禁斷台灣芒果輸往中國大陸，雖直接傷害不大，但釋放出認知動搖的效果十足，一則搭配政治與軍事行動，於經濟領域協作制台，二則也再度成功掀起台灣內部一波「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）是否中斷的疑心病討論。

《福州日報》發布的射擊警戒區域。（《福州日報》）

就兩岸現實而言，在走向兵凶戰危之前，雙邊關係狀態已達階段谷底，此階段差異反映在接續懲治程度還能有多深，在台灣大選前只要不觸發直接的軍事衝突，兩岸關係本質基本不起變化，賴清德日前訪美不過是一宗能被做政治文章的事件，傷害不了已殘了的兩岸關係幾分。

反倒是近期來自內地官方、學者的一些說法信息值得台灣方面酌加留意。國台辦主任宋濤21日藉出席「津台會」，再度對台示意「當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路，兩種前景的選擇，台獨只會帶來深重災難」說法；國台辦副主任潘賢掌17日則是直接挑明「何黨何派在台灣掌權都無法改變兩岸統一大勢」，並且呼告「台獨分子『竄美』一次，台灣民眾利益就少一次」，大有將台灣民眾利益將與台獨份子掛勾的味道，示警北京對台「無條件讓利」的時代恐將結束。

國台辦副主任潘賢掌17日批評賴清德過境美國，指出「台獨分子竄美一次，台灣民眾利益就受損一次。（聯合報）

伴隨商務部日前對台灣生產的聚碳酸酯課稅，實施臨時反傾銷措施，對台貿易壁壘調查已從立案時的2455項，增加至2509項，再到新近直接禁斷台灣芒果輸陸，渠等經濟懲戒都讓北京對台告別「無條件讓利」、乃至ECFA會否面臨中止再惹討論，產生出懷疑。為回應事態發展，國台辦也順勢語出「根據初步調查結果，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，違反世界貿易組織的『非歧視原則』」，「不符合ECFA有關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求」，句句提及ECFA，卻也句句不提是否中斷ECFA，將台灣民心對於兩岸經貿是否如昔的忐忑吊在邊上。

相對於北京官方的模糊處理，海協會副會長孫亞夫則提出澄清，「大陸的官方和媒體，從來就沒講過要中止ECFA，都是台灣媒體在炒作」，但隨著兩岸經貿與農漁產品暫停進出口的爭議頻傳，孫亞夫的澄清顯然難渡攸攸之口。

綜合上述，基本說明了兩個事實，一則是兩岸經貿深化已達不可逆，且難割蓆的程度，總使民進黨政府戮力宣揚並推動供應鍊脫勾，但兩岸經貿涉及層面之廣，風吹草動斷ECFA總能焦慮一波台灣民心，這便足以說明這些惠台措施有相當成效，且實際掐住了台灣眾多產業利益根本，台灣官方再如何自圓其說、挖東牆補西牆，甚至用喪事喜辦的態度自娛娛人，都無改惠台措施日久確收成效的事實。

國台辦發言人朱鳳蓮（圖）8月18日答記者問表示，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。（VCG）

其次，不論是商務部、國台辦，還是孫亞夫的幾方雙簧，都是話音落，也話音不落。既能營造一旦賴清德當選，ECFA將全面中止，反貿易壁壘調查將波及更廣泛的經貿專案的可能性，更有以ECFA為繩，懸吊台灣浮動的統獨意識，更直白說，是令那些無牌可出、挺獨又抗統的群眾利益，進退失據，凌遲而不決。

一如孫亞夫同場潘賢掌場合所述，「兩岸政治對立的根本問題沒有得到解決」才是惠台措施是否有成的主要原因，搭配北京對台一貫如「一中原則」、「兩制台灣方案」等政治訴求、時而急時性圍台軍演，乃至以切香腸的方式「限制」兩岸經貿的發展，台灣放眼所及，唯有反獨之後便是促統，就方向上來說，確實如此，但就過程細膩處，則忽略了北京從容將政軍經三位一體，刻意營造政治與經貿談判包裹合談的用心。孫亞夫釋出ECFA不會斷，此話不假，因為從北京立場來看，根本沒有必要一次性賣斷ECFA的必要，隔三差五解構ECFA更具有「利多」，斷不斷ECFA、貿易壁壘調查等作為，也將因此添具促談、迫使台灣上談判桌的壓力。

回應到北京多年來對台經常喊話的「政治協商」，固然台灣並不把這倡議當一回事，鎮日埋首在兩岸統獨、兩岸和戰的兩端點叫囂樂此不疲，但忽略「政治協商」背後代表的以談化統獨、以談化和戰，當真是台灣朝野與社會民心望向兩岸關係發展的一大盲點，北京對台施加諸多壓力，自然有懲治台獨的用意，但也具有相當積極促談的意圖，可以理解為北京在對台軍事上，不為打，但不怕打，在兩岸經貿上，不為斷，但也不怕斷。

當北京已將ECFA作為兩岸促談籌碼，台灣在和戰之間，討論「無條件讓利」、「懲治無差別級化」是否時代到來之餘，還陷入極端被動ECFA要斷不斷的深懼之中，載浮載沉度日。不如思索如何在還保留自身一定動能的情況下，主動介入談的領域，這才是台灣把握自身少有籌碼的積極回應，這一方面是台灣的日漸增高的挑戰，也是日漸減少的機會。