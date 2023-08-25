蔡英文9月訪問斯威士蘭　鞏固台在非洲唯一友邦關係

台灣官方今日（25日）宣布，蔡英文將在9月5日至9月8日率團訪問非洲國家斯威士蘭，希望藉由此次訪問再強化雙邊合作關係。



發言人林聿禪表示，斯威士蘭是台灣在非洲的堅實盟邦，長期在國際場域為台仗義執言，大力支持台方有意義的參與國際組織。雙方在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊，及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切合作。而自1986年登基以來，斯威士蘭現任國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III）已18次訪問台灣，雙方關係緊密友好。

林聿禪指，今年適逢雙方建交55周年，也是斯威士蘭獨立建國滿55周年，以及姆斯瓦蒂三世的55歲生日。在對方的誠摯邀請下，蔡英文將率團以「邦誼同慶，合作永續」為名專程訪問斯威士蘭。期盼雙方未來攜手前行，在互助互惠的基礎之上，於各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

另外，高雄市長陳其邁也將隨團出訪，盼推進與斯威士蘭首都姆巴巴内（Mbabane）結交為姐妹市的進度。

圖為蔡英文去年主持軍禮，與姆斯瓦蒂三世（左三）一起進入會場。 （聯合報）

斯威士蘭是台灣在非洲的唯一邦交國，8月22日，第15屆金磚國家峰會在南非約翰尼斯堡登場，姆斯瓦蒂三世是否獲邀出席受到當地媒體關注。對此，斯威士蘭官方表示，過去沒有獲邀紀錄，並稱若是與台灣邦交的原因，斯威士蘭也不會出賣主權以換得邀請。

值得一提的是，中國水利水電（中水）第三及第十一工程局海外子公司「黃河」的合資企業「薩卡利維」（Sakhalive JV），5月標到斯威士蘭穆帕克尼水壩（Mpakeni Dam）建案。該建案是穆克恩德沃－恩瓦伍瑪水利強化專案（Mkhondvo Ngwavuma Water Augmentation Project，MNWAP）的項目，預計耗資約1.36億美元（約10.6億港元），工程期約51個月。而合資成立薩卡維利公司的中水，於2011年重組為國有企業中國電力建設集團旗下公司。