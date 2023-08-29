美軍售日本AGM-158B長程導彈　助長台灣軍方期待跟進售台

美國國防安全合作局（DSCA）29日公佈最新的一宗軍售案，同意以1億零400萬美金，出售50枚AGM-158B/B-2導彈給日本，AGM-158B為增程型的聯合空對面遙攻導彈 （JASSM-ER），射程可達1000公里，日本戰機在配備這款長程導彈之後，將大幅增加日本對中國丶俄羅斯及朝鮮軍事威脅的反制戰力。



對此，有台灣軍方人士向台媒指出，台灣近幾年持續爭取美方出售射程370公里的AGM-158 （JASSM）導彈，作為台灣F-16V戰機的長程武器，增強源頭打擊能力，但美國政府並未公開表態。台灣軍方人士認為，此次美國宣佈出售射程達1000公里的增程型AGM-158B/B-2給日本，「或為美國出售AGM-158導彈一事產生連動效應，相信美方在今年底以前就會有所表態」。

AGM-158聯合空地遙攻導彈，原本是為美國海軍的遠距遙攻戰術而發展，目前已經獲得多個美國盟國採用，連韓國都大批採購。（U.S.Navy）

該軍方人士並引2024年度台灣「國防部」預算書初步規劃，指新的軍事投資案有相當多項，部分新增武器系統採購案會列在機密預算項下，至於是否有AGM-158 （JASSM）導彈採購案在內，軍方人士僅稱「會在外交國防委員會召開機密預算審查時進行說明」。

回顧台灣「國防部」在今年1月一口氣公佈「F-16型機遠距精準武器」等3類導彈採購案，已由駐美軍事代表團與AIT美國在台協會完成合約簽署，這3類導彈購案的金額總計達到台幣451億（約110億港元），運交抵台後全數部署在空軍台東基地，將可大幅強化F-16V戰機部隊的遠距制空丶制海及對地作戰能力。

台灣空軍一直不滿於僅獲購AGM-84H增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER），希望進一步採購美國與盟國已經普遍使用、射距更遠的AGM-158系列聯合空地遙攻導彈。（Lockheed Martin）

台灣軍方內部當時便傳出可能是增購AGM-88反輻射導彈，以及新購AGM-154滑翔炸彈、AGM-84H增程陸攻導彈等。台軍方並持續爭取美方同意售台另一項遠距精準打擊武器，也就是射程可達370公里的AGM-158長程空對地導彈，以及射程更遠的增程型AGM-158B導彈（射程可達1000公里）。