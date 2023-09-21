新北登山團遭上百虎頭蜂圍攻2死9傷　6旬男全身發黑肌肉僵硬慘死

台灣新北市瑞芳山區20日發生登山客遭蜂螫事件，20人登山團遇到一隻虎頭蜂來襲，一名山友揮手驅趕，卻引來百隻虎頭蜂圍攻，最終造成2人死亡、9人受傷。



綜合台媒報道指，20人登山團遭到蜂群攻擊，有7男4女共11人被螫傷，其中7人症狀較輕微，與未受傷的9人自行下山。

另外4名同為60多歲的男子傷勢較為嚴重，其中一名男子更在逃避時滑落邊坡5米。消防人員在護送該4名重傷人士下山途中，其中2人生命徵象轉變為OHCA（無呼吸心跳），消防人員立即為2人注射腎上腺素和輸液，加速搬運下山送院。

台灣礦工醫院院長黎慶福表示，其中一名焦姓男子送院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬，經急救後不治。另外一名胡姓男子同樣不治。

行山團的一名同行男子表示，事發時突然一整群蜂竄出，可用傾巢而出形容，怎麼逃也逃不掉，許多同行山友逃跑時跌倒，手腳等處被叮傷，但沒看到蜂窩。胡男和焦男患有慢性病，抵抗力不如一般人，他目睹兩人倒地身上布滿蜂群，他試圖想把蜂群趕走，卻把蜂群引上身也遭蜂群襲擊，其中焦男全身都變黑。

在救援過程中，有4名搜救人員也被螫傷，治療後沒有大礙。救援人員在現場並未找到蜂窩，發現蜂幾乎整隻是黑色，長度約3厘米至5厘米。

闢路時驚擾蜂群惹圍攻

新北市動保處長楊淑方表示，根據傷者的傷口和民眾提供的照片，研判螫人的是黃腳虎頭蜂。事發應是登山客正好處於蜂群覓食區，遊客為闢路在劈砍枝幹時，驚擾到蜂群，引來蜂群攻擊。

虎頭蜂飛行速度每小時達40公里，體型比起平常蜜蜂大5倍，如人類姆指般大，被蜇中的受害者會出現過敏性休克等情況。（網上截圖）

登山宜穿淺色衣物、不噴香水

新北市動保處表示，秋季登山活動若遇1至2隻警戒虎頭蜂旋繞時，要趕緊遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，切勿主動攻擊虎頭蜂，以免引起蜂群圍攻。

動保處稱，因虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，故人類受攻擊時，最嚴重的部位多為頭髮覆蓋住的頭部。民眾應穿淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部，避免穿短袖、短褲、鮮豔服裝。

動保處又指，虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁之樹汁及腐敗的果實汁液，故登山千萬不要塗香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂前來覓食。