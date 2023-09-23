解放軍台灣東部外海大型演訓　邱國正：山東艦扮假想敵

解放軍航空母艦山東艦作戰群結束9月中旬在西太平洋演訓，在台灣，防長邱國正周六（23日）表示，山東艦在海空聯合演習中擔任假想敵，與東部、南部戰區編組，東部戰區擔任防衛軍，於台灣東部外海進行大型演訓。



本月11日，台灣軍方指出，山東艦編隊將進入西太平洋地區演訓。據日本防衛省統合幕僚監部公布的動態，山東艦13至14日在西太平洋期間，艦載戰機起降約40次、艦載直升機起降約20次，14至15日朝向南海航行，顯示演訓已結束。

山東艦。（人民海軍）

對於解放軍機、艦活動頻繁，是否有擦槍走火的風險，邱國正在立法院表示，從周邊狀況來看，解放軍進行海空聯合演習，山東艦擔任假想敵，與東部、南部戰區編組，在台灣東部外海做很大演訓；他指出，不管機艦活動、槍炮活動，風險都會提高，雙方都應該要注意到。他強調，這也是為何軍方一再呼籲北京當局負起責任，動作不要太頻仍，又形容後面狀況發生的話，真的是一發不可收拾。

就山東艦擔任假想敵，邱表示，今次山東艦出來不到兩周，後來該艦跟南部戰區編組的艦隊一起擔任假想敵，東部戰區則扮演防衛軍，連同空軍進行這個演訓。隨後，軍方發言人孫立方補充，邱所提及的山東艦演練情況，並指現在的狀況，而是指12至13日的演練，山東艦與南部戰區的船艦編隊進行演練，東部戰區扮演防衛軍。

台灣自9月17日上午6時起至18日上午6時止，共偵測到103架次解放軍軍機在台海周邊活動，創近期單日新高。圖為解放軍在台海周邊空域活動示意圖。（台灣國防部）

值得一提的是，台軍周四（21日）晚間公布台軍監控解放軍包括遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，引發關注。對此，邱國正周五（22日）對外回應，指「最近敵情真的滿異常的」，研判解放軍9月操行聯合軍演，目前都在掌握中。