颱風小犬｜大陸預測：最強可達超強颱風級　5日登陸台灣東南部

颱風「小犬」（Koinu）威力持續增強，逐漸接近台灣。大陸中央氣象台2日（早上）預測，「小犬」最強可達強颱風級或超強颱風級（15-16級，48-52米/秒），將於5日（周四）早晨至上午登陸台灣東南部沿海。



大陸中央氣象台預測「小犬」路徑。（大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台指，「小犬」已於昨天（1日）晚上由強熱帶風暴級加強為颱風級，今天（2日）早晨5點鐘其中心位於台灣鵝鑾鼻東偏南方大約790公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有13級（38米/秒），中心最低氣壓為965百帕，七級風圈半徑300-550公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑60公里。

大陸中央氣象台預計，「小犬」將以每小時10-15公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級（15-16級，48-52米/秒），將於5日早晨至上午登陸台灣東南部沿海，登陸後向偏西方向移動，進入南海東北部，強度逐漸減弱。

台媒《TVBS新聞網》引述台氣象署預報員劉沛滕分析稱，依照目前颱風路徑來看，「小犬」中心將從「恆春半島」登陸，但路徑還是有偏北、偏南機率，有誤差100、200公里的可能。花蓮、台東絕對是首當其衝，風勢、雨勢最大的兩縣市，要最好防災準備。