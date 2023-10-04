解放軍翼龍-2無人機首越台海中線　未來或24小時盤旋增台軍負擔

台灣軍方表示，自昨天（3日）上午6時至今天（4日）上午6時，偵獲解放軍派出29架次軍機、5艘次軍艦．持續在台海周邊活動，其中16架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台北部、西南空域，更有1架次「攻擊2型無人機」首次逾越中線。「攻擊2型無人機」又稱「翼龍-2無人機」，是大陸研製的偵查打擊一體化多用途無人機。



「攻擊2型無人機」又稱「翼龍-2無人機」，是大陸研製的偵查打擊一體化多用途無人機。（央視）

台灣軍方指，偵獲解放軍BZK-005無人機、蘇愷-30、殲-10、殲-16、運-8反潛機、運-9通信對抗機、運-8電偵機、攻擊2型無人機等各型機共29架次出海活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

1架次「攻擊2型無人機」首次逾越台海中線，而「攻擊2型無人機」又稱「翼龍-2無人機」。根據資料，「翼龍」系列偵打一體多用途無人機由成都飛機設計研究所研製，具備全自主水平起降、巡航飛行、空地協同、地面接力控制能力，除能偵查、監視，還能兼顧對地打擊任務。

「翼龍-2無人機」機體擴大，最大飛行高度為9000米，最大飛行速度為每小時370公里，彈藥可攜量為480公斤，續航時間可達32小時。

台媒《自由時報》分析稱，這代表著未來解放軍可能將利用其長時間滯空的特性，24小時全天候於台海周邊上空盤旋滯空，或反覆出入台防空識別區（ADIZ），增加台空軍攔截負擔，加重油料、飛行等成本。