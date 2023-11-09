傳愛沙尼亞同意開設代表處　台灣官方：討論階段　尚未達成共識

本月初，愛沙尼亞媒體報道指，該國同意台灣以「台北」為名，在當地開設非外交的經濟或文化代表處，引發北京不滿。在台灣，官方周四（9日）表示，目前設處一事仍在討論階段、尚未達成共識。



台外交部發言人劉永健在例行記者會指出，報載台灣將在愛沙尼亞設處，目前當局跟愛沙尼亞仍處在討論階段，雙方都肯定設處對強化雙邊交流，具有重要意義，目前雙方尚未達成共識，當局保持開放態度。他又指，當局著眼強化台灣與愛沙尼亞雙邊關係的發展，至於中國大陸與愛沙尼亞的關係，則沒有評論。

愛沙尼亞媒體11月3日報道，該國同意台灣以「台北」為名，在當地開設非外交的經濟或文化代表處。愛沙尼亞外交部稱，該國仍奉行「一個中國」政策，不承認台灣為國家，不會與台發展政治關係。隨後，愛沙尼亞議會愛中友好小組主席基維米亞吉向愛沙尼亞《郵差報》表示，中國駐愛沙尼亞大使郭曉梅預先通知說，在塔林開設台灣代表處可能意味着她將離開愛沙尼亞。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三（8日）稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對任何支持「台獨」分裂勢力的行為。中方敦促愛沙尼亞方面恪守堅持一個中國原則的莊重承諾，不得允許台灣設立任何官方性質的機構，切實維護雙邊關係政治基礎。