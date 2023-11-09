傳愛沙尼亞同意開設代表處　台灣官方：討論階段　尚未達成共識

撰文：陳進安
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本月初，愛沙尼亞媒體報道指，該國同意台灣以「台北」為名，在當地開設非外交的經濟或文化代表處，引發北京不滿。在台灣，官方周四（9日）表示，目前設處一事仍在討論階段、尚未達成共識。

台外交部發言人劉永健在例行記者會指出，報載台灣將在愛沙尼亞設處，目前當局跟愛沙尼亞仍處在討論階段，雙方都肯定設處對強化雙邊交流，具有重要意義，目前雙方尚未達成共識，當局保持開放態度。他又指，當局著眼強化台灣與愛沙尼亞雙邊關係的發展，至於中國大陸與愛沙尼亞的關係，則沒有評論。

愛沙尼亞媒體11月3日報道，該國同意台灣以「台北」為名，在當地開設非外交的經濟或文化代表處。愛沙尼亞外交部稱，該國仍奉行「一個中國」政策，不承認台灣為國家，不會與台發展政治關係。隨後，愛沙尼亞議會愛中友好小組主席基維米亞吉向愛沙尼亞《郵差報》表示，中國駐愛沙尼亞大使郭曉梅預先通知說，在塔林開設台灣代表處可能意味着她將離開愛沙尼亞。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三（8日）稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對任何支持「台獨」分裂勢力的行為。中方敦促愛沙尼亞方面恪守堅持一個中國原則的莊重承諾，不得允許台灣設立任何官方性質的機構，切實維護雙邊關係政治基礎。

愛沙尼亞同意台灣設代表處　北京反對建交國與台任何形式官方往來愛沙尼亞同意台灣開設代表處　中國大使或離開愛沙尼亞同意台灣開設代表處　外長：未違反「一個中國」
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