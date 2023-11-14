台男柬埔寨遭行刑式槍殺　曾為詐騙集團主腦專門聘港人騙大陸人

位於柬埔寨與泰國邊境的波比市日前發生槍擊案，死者為50歲台灣籍吳姓男子，被發現陳屍於一輛私家車的副駕駛座，遺體已發黑、腫脹。柬埔寨警方推測吳男可能涉及非法網絡賭博、詐騙而遭人殺害，下手的恐為同集團成員。



台媒《自由時報》揭露吳男在台灣曾為詐騙集團主腦，更特別聘請有廣東口音的香港人赴台，專門騙中國大陸人士。



位在柬埔寨與泰國邊境的波比市日前發生槍擊案，死者為50歲台灣籍吳姓男子，被發現陳屍副駕駛座，遺體已發黑、腫脹。（《柬中時報》）

據早前報道，柬埔寨當地警方本月7日在波比市一處荒地，發現一輛被遺棄的私家車，副駕駛座上有一具男性屍體，已經發黑腫脹。經初步研判，死者遭近距離開槍，包括後腦、右眼和太陽穴都被子彈射中，法醫判斷死亡時間至少2天。

柬埔寨警方調查後，確認死者為台灣籍的吳男，懷疑他可能涉嫌非法網絡賭博、詐騙，且遭到同集團首腦及成員殺害，不排除為謀殺案，目前警方已掌握重要線索。經查，吳男在海外經商20餘年，是世界台灣商會成員之一。

台灣刑事局國際科表示，警政署駐越連絡官已於11月8日接獲柬方通報，死者吳男曾有柬埔寨涉嫌電信詐欺案件紀錄；目前該宗死亡案件由柬埔寨警方進行偵辦中。

曾在台灣任詐騙集團首腦專門騙大陸人

台媒《自由時報》報道指，2010年台灣新竹市警方破獲一個詐騙集團，吳男當時擔任詐騙集團首腦，特別聘請有廣東口音的香港人赴台進行詐騙，專門騙中國大陸人士。

報道指，當時吳男為確保詐騙集團安全而採用軍事化管理，周一至周五強迫住宿，只有星期日才「放封」，平時禁絕與外界聯繫，除提供住宿，三餐皆由吳男女友煮食，得手騙款採用獎金制度；該詐騙集團掌握30多萬筆中國大陸人士個人資料，成立2個月已獲利逾千萬元台幣。

當年由於台灣還未修法，詐騙罪刑不重，吳男2014年前往柬埔寨，在當地又因電信詐騙案被捕，被遣返回台，但因證物沒移交、也無其他證據，吳男在台未被起訴。之後吳男又出境，據知輾轉回柬埔寨發展詐騙老本行至今。