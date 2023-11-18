APEC｜張忠謀：美國短期內不可能重新建立像台積電的事業

代表台灣出席亞太經合組織（APEC）會議的台積電創辦人張忠謀周五（17日）表示，面對美國力拚晶片生產落地，競爭無可避免，但美國短期內是不可能重新建立像台積電的事業。不過，他也支持美國對中國大陸的晶片出口禁令。



APEC峰會在美國三藩市落幕，張忠謀與過半經濟體領袖互動，期間，許多領袖主動詢問半導體議題，高度關注半導體供應鏈韌性。在出席國際記者會期間，有媒體提問，美國總統參選人政見提到護衛台海穩定期限，等到美國半導體獨立就會結束。對此，張忠謀表示不加以評論，「但只要看表面就知道不是這樣子」，強調美國要重新建立像台積電的規模簡直是不可能的事情，至少在短期內不可能。

至於美國商務部力拚2030年活化美國半導體產業，張忠謀稱這無論對台灣、韓國而言，都會出現新競爭。但他坦言，無論在哪個產業，競爭無可避免，台、韓都是已經歷過很多競爭才達到今天現況，競爭是常見的。他又支持美國對中國高科技出口管制，指雖然有效性是另一個問題，至少台積電完全支持美國禁運等管制。

去年12月6日，美國總統拜登出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

談及美國晶片法案，張忠謀稱，吸引赴美設廠投資金額為520億美元，當中390億美元為美國政府補貼，但這是多年補貼合計總額，而台積電每年平均投資300億美元，甚至更多，這是否能解讀為美國吸引投資金額相對小。他重申，無論是美國晶片法或其他法案，他覺得都是蠻浪費的。

對於台積電設廠議題，包含熊本建廠、鳳凰城設廠，張忠謀強調，他並不了解台積電整體營運狀況。不過以鳳凰城而言，他相信問題都能一一克服，包含美國聯邦政府、州政府、當地市政府都共同協力解決台積電遇到的任何問題。至於日本半導體產業未來發展，張表示，台積電在日本設廠進度良好，從過去經驗來看，日本具有很強潛力與競爭優勢。與日本首相岸田文雄會晤時，對方也目前台積電投資進展表示相當滿意。