美台簽訂5億美元軍購合約　疑涉F-16V戰機制空制海長程專用導彈

台灣軍方今（1）日公布最新採購決標公告，美台已簽署一筆金額逾5億美元的戰機導彈武器裝備採購案，並將此案標注為「戰機制空/面武器籌購」，由於履約地點在台東，即是台灣空軍第7戰術戰鬥機聯隊所在地，外界研判相關採購應是為對美新購F-16V BLK70戰機所配賦的新型長程空對空丶空對海導彈。



至於新型長程空對空丶空對海導彈是哪一款新型導彈？是否為台灣渴望多時的AGM-158遠距對地遙攻導彈，台灣軍方並未做進一步說明。

台灣「國防部」1日發布採購決標公告，指出台灣駐美軍事代表團於11月13日，與美國在台協會簽署了「戰機制空/面武器籌購」武器裝備採購案合約，金額達新台幣172億2181萬2900元（約合5.47億美元），為美國產製的戰機空對空丶空對海導彈，履約時間已在11月13日生效，但全數履約完成的時間需要9年，預計 2032年11月30日完成。

AGM-158長程空對地飛彈（JASSM），是美國目前最具威力的傳統（非核彈頭）空對地遙攻武器。（取自洛馬官網）

據了解，台灣向美國採購的66架F-16V（BLK70）型戰機，原排定首批2架今年交機，2026年完成全數交機作業，卻傳出首批戰機交付日期延到2024年第三季。美國空軍今年5月發表聲明指出，F-16新型戰機的確在生產交付上遭遇「複雜的開發挑戰」（Complex developmental challenges），而美國、台灣政府、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正在「積極處理交貨延遲問題」。

台灣軍方回應稱，台灣空軍對美採購66架F-16V BLK 70型機，刻由美方積極協助處理出場及飛交期程。全案66架機仍將依原計劃於2026年完成產製交機。

AGM-158聯合空地遙攻導彈，原本是為美國海軍的遠距遙攻戰術而發展，目前已經獲得多個美國盟國採用，韓國已大批採購。（U.S.Navy）

另據台媒《中時新聞網》報道，指今次履約地點落在台東，即12月1日改編成形的台「空軍第七戰術戰鬥機聯隊」所在地。由於該編隊未來將配置F-16V Block70戰機，所以外界研判新訂單或為新戰機所配備的新型長程空對空及空對海導彈。

不過台灣軍方對此並未有進一步説明，新型導彈具體是哪一款，以及是否台灣爭取多時的AGM-158聯合空對地距外導彈。據了解，台灣曾經向美方提出採購最新型的AGM-158系列的遠程反艦導彈（LRASM）與增程型聯合距外空對空導彈 (JASSM-ER)，但都沒有下文。

民進黨立委王定宇在今年7月接受媒體訪問時曾表示，台灣國防在建構「源頭打擊，重層嚇阻」力量當中，在岸置型的有自製雄二、雄三反艦導彈，以及對美採購的魚叉岸置型導彈；在空軍有4個遠距遙攻精準打擊導彈，分別是已購買的AGM-154，這是聯合遠距遙攻導彈，以及AGM-88、AGM-84，但其中第4種最具威力的AGM-158遠距對地遙攻導彈，目前為止還在籌獲當中。

王定宇指出，從去年開始了解到台灣軍方向美方希望籌獲AGM158遠距遙攻精準導彈，但至今尚未獲得美方明確答覆。王定宇喊話，台灣就相關預算也已籌措完成，期望美台雙方基於互信，華府能盡速同意此宗軍售案。