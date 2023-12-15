台獨金孫賴清德｜「務實台獨工作者」底色深　衝擊中美台關係

2023年4月12日，現任台灣的副總統賴清德獲民進黨提名參選2024年台灣總統選舉，後於11月20日，與副手蕭美琴正式登記參選。身繫「務實台獨工作者」、「台獨金孫」標籤的賴清德，自2020年與蔡英文搭檔上任後，即被視為民進黨2024接班的不二人選，但也因「台獨」意識形態濃烈，引發一系列如美國「疑賴論」、「票投民進黨，青年上戰場」的討論。今屆台灣大選聚焦「戰爭與和平」的選擇，相當程度導因於賴清德個人的台獨立場所致。



賴清德，1959年生，具備醫學與公共衛生專業背景，最高獲得美國哈佛大學公衛碩士學歷。自1990年代起，歷任國民大會代表、立法委員、台南市長、台灣行政院長等職，2020年當選副總統，並於2023年1月就任民進黨主席。放眼眼下民進黨內，賴清德的黨政經驗「無人能及」，「儲君」之位被視為理所當然。

「務實台獨工作者」賴清德過去曾拋「反共不反中」論述，並自稱「親中愛台」。（資料照片）

賴清德為典型民進黨培養的本土派精英，由於從政始於民意代表，體察基層民意、關注民生議題成為賴清德較鮮明的擅長領域，台南市長任內，亦以清廉勤政和高效率施政形象著稱，2014年競選市長連任時，獲得台南地方選舉史上最高得票率72.9%，也創下台灣解嚴後縣市首長選舉的最高得票率紀錄，受黨中支持者奉稱「賴神」。

然而，形象向來正面的賴清德，於2017年9月接任台灣行政院長後，風評開始褒貶不一。如任內力修《勞動基準法》，因推動形式不當，引得台灣社會嚴重對立，直接導致民進黨於2018年地方選舉慘敗；也因發表「照顧服務員薪水3萬元（新台幣）若太少，就當做功德」，遭致台灣社會強烈反彈。2019年，蔡英文欲競選連任，賴清德「意外」表態與之競爭，也掀起民進黨內數月鬥爭風波，於黨於政都影響了原支持者對他的評價。

蔡英文積極為賴清德輔選。（Facebook@賴清德）

在意識形態方面，賴清德因「夠本土」、「夠台」，深獲民進黨傳統支持者與獨派的支持，相較蔡英文的「柔性台獨」與「非典型民進黨人」特徵，賴清德的台獨路線堪稱民進黨人的「古典」。賴清德2019年強勢挑戰蔡英文連任，背後也是基於「老獨派」的支持，為與蔡英文路線的「英派」分庭抗禮。

儘管賴清德宣布參選後，多次意圖卸下獨派標籤，但其兩岸論述，實則不具有本質改變。賴清德曾言「親中愛台」，但也曾以行政院長身分言稱，他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，直言「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立。」渠等主張延續迄今，化約為加強台灣國防、兩岸問題維持現狀等政見，其「和平保台」的兩岸主張，被視為僅字句調動蔡英文「抗中保台」的說法再包裝。

民進黨總統參選人賴清德（圖左）及副手搭擋蕭美琴（圖右）11月21日到台北中選會，正式宣布完成參選登記。（圖／取自台灣「中選會」共訊直播）

於外方面，來自北京與華府對賴清德的質疑始終未歇，各方皆懷憂「獨性堅強」的賴清德一旦當選，會因其台獨主張與路線推展，為台海帶來未知的戰爭風險。來自華府的「疑賴論」並未因賴清德訪美獲得止息，美國難以放心賴清德有能承繼蔡英文，為美台關係建構「零風險」的能力；北京則鑑於賴清德從政路上，一路獨到底，已多次警示「台獨工作者就是戰爭製造者」，明示「台獨意味著戰爭，望廣大台灣民眾認清台獨的嚴重危害」。為回應中美質疑與台灣內部的不信任，賴清德則多次重申當選後不會改「中華民國」國號，當選後兩岸打仗機率最低等說法，極力洗白「戰爭製造者」的印象。

賴清德個人履歷：

1959年生，現年64歲。

出生：1959年10月，台灣新北市萬里區人，祖籍福建省漳州府平和縣。

從政經歷：

1996年5月20日—1999年1月31日，第3屆國民大會代表

1999年2月1日—2010年12月25日，第4－7屆立法委員

2010年12月25日—2017年9月7日，台南市長

2017年9月8日—2019年1月14日，台灣行政院長

2020年5月20日，當選副總統

2023年1月18日，民進黨主席

2023年4月12日，獲民進黨提名參選2024年台灣總統選舉

2023年11月20日，公布副手蕭美琴，正式登記參選