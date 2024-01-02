台灣大選2024｜侯友宜喊話柯文哲：聯合政府勢在必行

國民黨總統候選人侯友宜1月1日接受台網絡節目專訪，重申在野團結是勝選方程式，強調去年與民眾黨候選人柯文哲簽的「藍白合」6點協議「一定算數」，若他當選一定成立聯合政府，「包括柯文哲在內，許多人都可以扮演聯合政府要角」。



國民黨與民眾黨去年11月15日舉行第二次政黨協商，一度達成6點共識，內容涉及選舉兩黨候選人代表方式、兩黨於立委選舉的黨際合作形式，以及選後成立聯合政府之議等。兩黨彼時承諾要為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，「除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」。然而，隨著「藍白合」公開破局，政黨協商6點共識遂胎死腹中。

就在台大選投票日倒選不足兩週時間，侯友宜重拾建立台灣第三波民主改革典範之議，自言「領導人要有誠信」，「6點協議無論別人算數與否，自己講過的話一定算數，當選後會成立聯合政府用人唯才，把各黨派最優秀的人找出來，然後團結在一起，要成大局一定要團結所有在野力量，讓貪腐無能的民進黨政府下台」。

侯友宜強調，成立聯合政府就是勢在必行，不會改變自己講過的事情，「包括柯文哲在內，許多人都可以扮演聯合政府要角，不會排除任何一個人」。