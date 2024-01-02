台前職棒球星張誌家在深圳猝死　得年43歲　國台辦：死因有待調查

台灣前職業棒球球星張誌家驚傳心肌梗塞在深圳猝逝，得年43歲。國台辦1月2日晚間也回應證實，張誌家在1日晚被公司同事發現在員工宿舍內死亡，經法醫現場勘察，排除機械性暴力致死，具體死因有待相關部門進一步調查。



《聯合報》報道，張誌家家人1月2日受訪表示，跨年夜張誌家和妻子視訊了40多分鐘，但1日妻子就聯繫不上他，請友人前往探視，才發現他已在住處猝逝。張誌家的死訊震驚兩岸，國台辦也回應稱深圳有關方面將協助家屬妥善處理善後事宜。



張誌家姊姊透露，張誌家2023年10月喊有時會頭痛，就醫後醫師說沒什麼大問題，就是血壓有些高，曾開藥給他，母親和妻兒1月2日下午赴陸處理後事。

據熟悉張誌家近日行程的深圳台商受訪表示，跨年夜當天，張和同事在一家深圳清吧（大陸用語，指較安靜的酒吧）小聚，聊天時神態正常，中途還到外面攤販買香腸，倒數完後，張誌家說「頭有點暈想回家」，便自行離開，隨後失聯，不料隔天就發生憾事，由於事前無明顯徵兆，友人均相當震驚。

《聯合報》報道，外傳張誌家死因可能與近日赴廣東中山參加「熊貓盃」中國慢投壘球企業聯賽總決賽，過度操勞和天冷因素有關，有參賽的台商說，因註冊資格問題，張誌家本人並未上場，其球隊最後成績也被取消，所以應沒有「過勞」問題，且近日廣東天氣也不算冷，但對求好心切，期待上場比賽的球員來說，心情肯定受影響。

台灣傳奇投手曾旅日效力西武隊：涉簽賭案職棒生涯結束

張誌家是台灣的傳奇投手，從穀保家商畢業後，先進入業餘成棒合作金庫隊，他在2001年世界盃打響知名度，接連封鎖韓國、日本隊，成為台灣家喻戶曉的明星，更受到日本西武隊青睞，展開旅日生涯。

張誌家效力西武留下3季一軍成績，取得26勝19敗、防禦率3.81，全盛時期他的廣告在全台熱映，結婚在台宴客也是西武眾星雲集，包括松坂大輔也來台獻祝福。

日本著名的棒球員松坂大輔被譽為「平成怪物」，平成年間最具代表性的運動員。（Getty Images）

張誌家因傷結束旅日生涯後，曾短暫效力La New熊隊，2009年10月就因牽涉職棒簽賭案遭逐出棒壇，職棒生涯畫下句點。

《聯合報》報道，張誌家2023年11月初到深圳發展，經台灣友人介紹先在陸企任職，該公司也有台籍員工，並參加當地棒壘球社團，和深圳台商以球會友，且因他有高爾夫教練證，到深圳發展主要也是想尋求高爾夫教學、培訓相關的工作機會。