台灣大選2024｜侯友宜宣布敗選 優勢選區失票嚴重新北亦敗
撰文：許祺安
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【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選今日舉行投開票，隨著開票結果陸續出爐，晚間7時55分，國民黨總統候選人侯友宜自行宣布敗選。稍晚侯友宜將偕同副手趙少康於台北競選總部發表敗選感言。
侯友宜個人履歷
侯友宜 66歲
現職：新北市市長
出生：1957年6月 出生地：嘉義縣
1998年至2010年長期於台灣警界任職，曾任內政部警政署刑事警察局副局長、桃園縣政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長、中央警察大學校長。
2010年迄今投身政壇，先後擔任新北市副市長、新北市長，2023年7月獲國民黨全代會提名參選今屆台灣總統。
趙少康個人履歷
趙少康 73歲
最近職位：前中國廣播公司董事長兼總經理（2024年1月1日請辭）
出生：1950年5月 出生地：基隆市
趙少康是台灣知名政媒兩棲的公眾人物，有「政治金童」之稱。早於1981年起，先後當選台北市議員、台北市立委及行政院環保署署長等職，1993年8月脫離中國國民黨自組新黨，成為創黨元老。
1994年趙少康參選台北市長選舉，以第二高票敗於陳水扁後，1996年宣布淡出政壇，投身媒體，歷任飛碟電台董事長、中國廣播公司董事長等職。趙少康於2021年重返國民黨，並於2023年11月24日與侯友宜搭檔擔任副手，參與今屆台灣總統大選。