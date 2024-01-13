台灣大選2024｜侯友宜宣布敗選　優勢選區失票嚴重新北亦敗

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選今日舉行投開票，隨著開票結果陸續出爐，晚間7時55分，國民黨總統候選人侯友宜自行宣布敗選。稍晚侯友宜將偕同副手趙少康於台北競選總部發表敗選感言。



1月7日，侯友宜現身造勢大會。（侯友宜競選辦提供）

侯友宜個人履歷

侯友宜 66歲

現職：新北市市長

出生：1957年6月 出生地：嘉義縣

1998年至2010年長期於台灣警界任職，曾任內政部警政署刑事警察局副局長、桃園縣政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長、中央警察大學校長。

2010年迄今投身政壇，先後擔任新北市副市長、新北市長，2023年7月獲國民黨全代會提名參選今屆台灣總統。

針對蔡英文指「九二共識」、「一中原則」、「一國兩制」為「三位一體」的說法，國民黨副總統候選人趙少康1月1日在電視辯論會回擊：「賴清德、台獨、戰爭」才叫三位一體。（台北市攝影記者聯誼會提供）

趙少康個人履歷

趙少康 73歲

最近職位：前中國廣播公司董事長兼總經理（2024年1月1日請辭）

出生：1950年5月 出生地：基隆市

趙少康是台灣知名政媒兩棲的公眾人物，有「政治金童」之稱。早於1981年起，先後當選台北市議員、台北市立委及行政院環保署署長等職，1993年8月脫離中國國民黨自組新黨，成為創黨元老。

1994年趙少康參選台北市長選舉，以第二高票敗於陳水扁後，1996年宣布淡出政壇，投身媒體，歷任飛碟電台董事長、中國廣播公司董事長等職。趙少康於2021年重返國民黨，並於2023年11月24日與侯友宜搭檔擔任副手，參與今屆台灣總統大選。