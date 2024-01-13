台灣大選2024｜柯文哲宣布敗選　得票率超預期唯台北慘敗

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選今日舉行投開票，隨著開票結果陸續出爐，晚間8時03分，民眾黨總統候選人柯文哲自行宣布敗選。稍晚柯文哲將偕同副手吳欣盈於台北競選總部發表敗選感言。



2023年11月24日，柯文哲正式登記參選，並宣佈副手為民眾黨不分區立委吳欣盈出任。（民眾黨提供）

柯文哲個人履歷

柯文哲 66歲

現職：民眾黨主席

出生：1959年8月 出生地：新竹市

柯文哲作為醫師在2006年後開始在媒體曝光而知名。2014年參選台北市市長，以「在野大聯盟」為號召，擊敗國民黨籍候選人連勝文當選，成為台北市改制直轄市後首位無黨籍市長，並於2018年連任。

2019年8月，柯文哲創立台灣民眾黨，並出任首任黨主席，自詡不是藍軍、也不是綠營，是超越藍綠的「白色」政治家。2023年自台大醫院退休後，柯文哲代表台灣民眾黨參選2024年台灣總統選舉。

吳欣盈個人履歷

吳欣盈45歲

現職：民眾黨不分區立法委員

出生：1978年5月 出生地：美國

吳欣盈出生於美國，為台灣新光集團關係企業第三代，為集團創辦人吳火獅之孫女，吳東進之長女。曾任英國倫敦美林證券資產管理公司投資分析師、英國公益慈善協會董事、美國公益慈善商場國際董事、世界經濟論壇青年全球領袖成員等。

2022年11月，吳欣盈依法遞補就職為中華民國立法委員。2023年與台灣民眾黨黨主席柯文哲搭檔，投入2024年台灣總統選舉，代表該黨競逐副總統一職。