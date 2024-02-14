晚安小雞遭柬埔寨警方拘捕　疑自導自演謊稱遭電擊棒凌虐兼搶錢

台灣網紅直播主「晚安小雞」大年初三（12日）晚間開直播，聲稱自己隻身前往柬埔寨的詐騙園區，期間疑似遭人毆打，直播隨即中斷，引發關注。昨日（13日）又突然開直播，表示自己已逃亡出來，畫面中只見他滿身疑似有傷，衣服還破掉，又聲稱自己身上3、4千美金都被拿走。不少網友質疑他造假。



台媒中央社14日（周四）報道，晚安小雞已被柬埔寨警方拘留、法辦。台灣刑事局稱，晚安小雞涉散布不實訊息，尊重當地司法。



12日直播最後顯示軍裝人員拿起手機 「晚安小雞」則倒在地上一動不動（點圖放大）：

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報道指，柬埔寨相關承辦人員稱，晚安小雞已被警方拘留，並根據當地法律控訴他誹謗。有關單位確認，他並未遭到毆打或搶劫。

台灣刑事局表示，依先前類似案例，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。

據早前報道，晚安小雞12日進行直播，聲稱自己潛入柬埔寨西港「凱博園區」，開播後還喊「我是豬仔」。不過當他走進園區建築物內部時，被穿著軍裝的男性發現，雙方隨即展開追逐。晚安小雞逃到一半在某層樓被絆倒，手機掉落在地，接著直播中就聽到疑似打鬥聲音以及哀號，隨後直播中斷，晚安小雞失蹤一整晚，令外界相當擔心。

晚安小雞13日在FB開直播 畫面中「全身傷」（點圖放大）：

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13日，晚安小雞在FB又突然開直播，畫面中可見他先是瘋狂逃竄，看起來相當狼狽，身上衣服都被撕爛，頭髮凌亂不堪，還疑似有多處傷痕。等到稍微停下後，他用微弱的聲音說：「怕他們追過來，我先去躲」、「我開這個直播，我想讓大家知道我已經逃出來，我知道這一切是我自作自受，我不怪誰，我怪自己，都是我的錯，都拿自己的身體拼」、「我先回飯店，我要想辦法回去」。

晚安小雞聲稱自己被綁了一整晚，遭電擊棒凌虐，一旁還有好幾名拿槍的男子，期間因為聽不懂對方說的話，無法得知交談內容，但最後他身上3、4千美金都被拿走，對方才放他離開。

從畫面也看到，晚安小雞的衣服被撕開，且臉上和身上也疑似有多處傷痕，頭髮也被剃了一半，腹部也有疑似被電擊棒凌虐的痕跡，皮膚紅腫不堪，頸部上也有疑似勒痕，看起來十分悽慘，手也一直發抖，喘息聲清晰可見。

不過不少網友質疑事件的真實性，也有人懷疑他被下藥。有網民稱，「沒沒收手機感覺很怪」，也有人稱「逃跑還可以直播？」