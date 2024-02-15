陸艇｢越界｣捕魚翻船釀2死　台：無執法不當　望陸方約束漁民行為

2月14日，一艘大陸籍快艇「越界」捕魚，台灣金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海，其中2人送院搶救後不治。國台辦當晚發表譴責，定性這宗意外為嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。台陸委會15日回應稱，遺憾執法工作發生不幸事件，但支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益，並陸方主管單位能對大陸民眾類似行為加以約束。台灣海巡署亦於同日對外公布查緝過程始末。



陸委會：支持嚴正執法 責無旁貸

台陸委會15日上午發布新聞稿，回應大陸籍快艇14日「越界」進入金門海域違法捕撈不慎翻覆案。陸委會表示，海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署依法前往處置，執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍人員落海，其中2人經台灣海巡人員救起後送醫搶救不治。

陸委會強調，本案經初步調查，台灣海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。

新聞稿指出，歷年來，極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，台方雖呼籲加強治理，惜均未見改善。近日多艘次大陸籍漁船不斷進入台灣限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台灣漁民權益及沿岸居民生活；「我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸」。

陸委會表示，對於本次陸籍船員拒絕配合台方執法工作，發生不幸事件，陸委會深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

海巡署還原查緝「三無船舶」始末

由於這宗事件是台灣海巡署在近期查緝越界行動中，首次傳出有人員在執法過程中傷亡，且觸碰兩岸敏感神經，海巡署15日亦對外還原當時的查緝情形。

海巡署指出，金馬澎分署在14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現1艘「無船名」快艇越界，「海巡人員立刻上前準備驅離，但快艇仍依舊不聽勸，還蛇行拒絕接受檢查」。

但在快艇逃逸的過程中，因為船隻不斷蛇行搖擺，導致船隻直接翻覆，船上4人全數落海，海巡署表示，海巡人員搭艦艇發現後立刻派人進行搜救，並將4人全數救上岸。

落海的4人由救護車送往署立金門醫院檢傷以及搶救，但是經過搶救後，仍然有2人宣告不治，而海巡人員在驅離過程，也發現這艘越界快艇是無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無船舶」，強調「三無船舶」是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均會加強取締。

台媒《聯合報》則援引消息人士說法，指這艘無船名屬高速快艇，外掛2台懸外機，速度可開到30-40節高速，大概從初三開始就陸續在北碇島與復國墩海域出沒，不少在地漁民都打電話通報海巡署，近日金門海巡隊才會在北碇島與復國墩一帶加強查緝。