機上出生可終生免費搭機？長榮航空稱「無此慣例」最慘下場曝

長榮航空15日下午一架由日本羽田至台北松山的航班，有孕婦在機上分娩，目前母嬰均安。長榮航空聯繫松山機場，優先降落，並安排救護車。母子送醫，狀況良好。由於過去中華航空曾給機上出生的嬰兒「終生免費搭機」優惠，今次長榮會否給出同樣禮遇引起討論。對於坊間「都市傳說」般的流言，長榮回應稱「無此慣例」，不會給他終生免費搭機優惠。



綜合台媒報道，一名孕婦15日乘坐長榮航空「羽田－松山BR189」班機返台時，在飛行航程中突然臨盆，幸得機上4名醫師旅客及空服員幫助，讓她在飛機上平安生下一個男寶寶。長榮航空隨即聯繫台北松山機場，獲得優先降落許可，並緊急安排救護車在機場等候。並於當日下午1時11分飛機降落後，母子被送往醫院接受進一步檢查照顧，據悉目前狀況良好。

根據長榮航空規定，不允許單胞胎懷孕36周以上，或多胞胎懷孕32周以上乘客，及產後7天內的產婦登機。對於單胞胎懷孕28周至35周又6天，或多胞胎懷孕28周至31周又6天的乘客，則須有主治醫師在搭機前10日內填寫長榮航空的適航證明，並要在起飛前48小時完成預訂，經長榮航空醫師同意方能登機。

台灣媒體人黃揚明15日在臉書發文提及，新生兒在飛機上出生是非常罕見的案例，過去中華航空曾有新生兒出生在班機上而獲得終生搭機免費的優惠，不知道這次長榮航空會不會提供？他隨後更新長榮航空對此問題的回應是「無此慣例」。

翻查過往在飛機上分娩案例，中華航空2015年曾有一名婦人在台北飛往洛杉磯的機上生產，當時也是由醫生和空服員接力接生，最後卻爆出該名母親疑似是為了讓小孩取得美國籍，才會隱瞞自己已經懷孕36周，結果轉降造成全班機困擾，損失上百萬元，時任台灣交通部還喊話華航要求償。

華航在30多年前，曾惠予在機上出生的嬰兒終生免費搭機的憑證，現已無相關優惠。（資料圖片）

根據台媒《華視新聞網》2015年10月16日報道，「最近一名寶寶在華航飛機上誕生，引發外界討論，這個寶寶以後坐飛機是不是終生免費，華航說目前沒有這項優惠。不過時間回到33年前，有一個『華航寶寶』曾經得到華航承諾，讓她終生免費搭乘。現年33歲的劉小姐今天現身了，但這位「幸運兒」卻弄丟了搭機憑證，到現在都還沒有免費搭過華航。」

該報道稱，「寶寶在飛機上順利誕生，華航空姐變身產婆，這個畫面，其實在33年前（往回推算約為1982年）也曾經出現過，拿出33年前的剪報，現年33歲（實際現年推估為41歲）的劉小姐，當年在華航班機上出生，就登上新聞版面，當時的華航總經理還公開承諾，讓她終生免費搭乘華航，只不過劉小姐卻說，到現在都沒享受過這個福利，但劉小姐更希望，能夠找到當年接生的空姐說聲謝謝。」

華航當時表示，雖然事隔多年，劉小姐又已經改名，但只要能證明她是當年的那個華航寶寶，就會履行免費機票的承諾，但其實在機上生產風險很高，並不鼓勵這樣的行為，「因此之後也不會提供相同優惠。」

事實上，過去全球有多宗在飛機上生產的案例，不乏有航空公司送上「終生免費搭乘」的大禮，但若經查，孕婦如果是刻意選擇在機上生產，進而造成機組人員和其他旅客困擾，有些航空也會保留法律追訴權，以敬效尤。