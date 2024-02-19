福建海警巡查廈金海域　登金門遊艇臨檢30分鐘　遊客：感覺來示威

2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治。2月18日，福建海警局表示，將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。



昨日放話，今日（19日）福建海警就登上台灣金門遊艇臨檢30分鐘，有遊客描述當時臨檢狀況，直呼「嚇死了」「感覺就是來示威的」。有台媒表示，這是大陸宣布沒有限禁水域，並常態化執法巡查後，第一次登上金門的船檢查，等同於宣示水域的管理權。



福建海警等金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

據台灣《中天新聞網》報道，台灣金門遊艇「初日號」於19日行經金門縣大二膽海域時，遭福建海警登船臨檢30分，後在台灣「海巡署」派艦護航下，於今日下午5時許返抵金門，有遊客驚呼「嚇死了」、「以為回不了台灣」。

台灣「海巡署」指，遭臨檢的遊艇行經烏日角時，因迴避淺灘行船靠向大陸才遭臨檢，而「海巡署」過往碰到大陸觀光船誤入金門水域，都是用廣播驅離、從未登檢，因此喊話大陸，希望「理性、和平」。

「初日號」上的乘客透露，當船開到接近「中線」時，被3艘福建海警船圍繞，等待10分鐘被通知大陸海警要登船臨檢，對方登船後，只有上船長室盤查，當時船上遊客都在唱歌，過程中也沒怎麼受到影響，感覺大陸海警就是來示威的。

另外，據台灣《聯合報》今日援引「中國港口網」資訊報道稱，當日中午時分有六艘大陸海警執法船在金廈海域周邊航行，較上午的四艘還增加兩艘。根據地點資訊，這六艘大陸海警執法船正分為兩隊，緊貼著「禁止、限制水域」線環繞金門航行。