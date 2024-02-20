連續14周無本土猴痘個案　台疾管署宣布：台灣達世衛猴痘消除條件

台灣自2022年6月23日將猴痘（Mpox，台官方定名「M痘」）列為第二類法定傳染病，截至今年2月19日累計確診360例病例，包括340例本土及20例境外移入，去年11月13日出現最後一例本土猴痘個案後，已連續14周未有新增本土猴痘確診個案。台灣疾病管制署發言人羅一鈞20日指出，台灣符合世界衛生組織（WHO）所訂「在完善診斷與監測通報下，3個月內未出現病例」疫情消除條件，率亞太地區之先成功消除猴痘。



羅一鈞指出，近期有1例境外移入的猴痘確診個案，是20多歲未接種猴痘疫苗的台灣籍男性，1月底自中國大陸入境，2月初因身體出現潰瘍及水泡就醫後通報確診，為今年首例境外移入猴痘個案，顯示境外移入風險持續。

羅一鈞表示，西太平洋及東南亞區去年下半年猴痘疫情明顯上升，12月後始趨緩，歐洲區去年10月起疫情上升，持續至今，美洲區疫情則持續流行，提醒民眾及醫界仍不可掉以輕心。

猴痘病毒電鏡圖。（微信公眾號＠中國生物）

台灣疾管署指出，台灣自2023年2月26日出現首例確診本土猴痘個案，疫情在4月至6月間達到高峰，透過相關部會與地方政府合作，積極推展各項防治措施，順利讓疫情逐步下降、獲得有效控制。

因應國際上猴痘疫情仍然持續，疾管署也提醒符合接種條件的民眾，應儘速完成猴痘疫苗接種，尤其接種第1劑疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力，目前全台共162家合作醫療院所可提供接種服務。

疾管署統計，截至2月18日，已有7萬4826人接種猴痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為4萬7612人，佔63.6%，仍有2萬7214人僅打第一劑疫苗，佔36.4%，疾管署呼籲民眾儘速完成第2劑疫苗接種。