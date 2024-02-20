陸艇金門翻覆2死2生　死者家屬今抵金門招魂　2生還者今日返大陸

2月14日大陆漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2生。據台灣「中時新聞網」今日（20日）報道，2名生還大陸船員已在陸方協助下於下午4時30分登上「小三通」船班，準備返回大陸，他們表示能回家很開心。



大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治，事件引發大陸不滿。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日（19日）表示，2月14日台灣有關方面粗暴對待大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜。

2名死者家屬今日抵達金門，為死者進行招魂儀式。（中時新聞網）

今日，陸籍船員家屬在海基會、泉州台辦等單位協助下，搭乘「小三通」船班自泉州抵達金門。死難船員家屬於殯儀館認屍後，穿上喪服前往台灣「海巡隊」，於事故船隻進行招魂儀式。死難船員家屬預計今晚留宿金門，於明早8時30分從水頭碼頭返回大陸。

另外2名生還船員在完成筆錄後，由金門「海巡隊」送至金門地檢署接受檢察官進一步問詢。由於檢方未對2人強制處分，2名船員於下午3點30分在大陸有關人員的協助陪同下返回大陸。其中一位徐姓船員表示，「能回家很開心」，但下次不想再來金門。