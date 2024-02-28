Apple地圖「台灣」變「台灣省」登熱搜第一　網民：是國內特供？

近日蘋果（Apple）把地圖中的台灣改名為「台灣省」，話題瞬間登上微博熱搜榜第一名。內地網民實測後發現，如果用手機單純打開地圖APP，只會看到「台北」，但只要搜尋「台灣省」，或是搜尋台灣各縣市，例如台北，都會出現「台灣省」3個字。



據了解，蘋果地圖在中國是由高德地圖提供服務。此外，蘋果（Apple）的海外版本仍舊是「台灣」，並未改成台灣省。



對此，內地網民反應兩極。有網民留言稱，「本來就該如此！」、「宇宙版都該寫台灣省」、「什麼時候可以去台灣考公務員？」、「台灣是我國領土不可分割的一部分！」、「什麼時候Google地圖也改了，並且把南海九段線畫好了，就真的把西方打服了」。

但亦有網民批評，「只是針對中國版本、有些人又開始自欺欺人的自嗨了」、「有什麼用，人家還是覺得自己是中華民國」、「只是因為Apple用了高德的地圖，服務商不同而已」。

網民點睇：

台灣問題本就是中國內政。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

只有騙騙國內使用者是這種，外網蘋果地圖寫的還是台灣。

台灣自古以來就是中國不可分割的領土。

什麼時候Google地圖也改了，並且把南海九段線畫好了，就真的把西方打服了。

