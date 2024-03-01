台灣赴中國大陸旅遊團今（1）日是「限期開放」的第1天，根據旅遊業者統計，首日至少有50團、上千人前往中國大陸旅遊，熱門地點包含九寨溝、重慶及張家界等。



台灣交通部在農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團，唯3月到5月的已成團旅遊團仍可出團，自6月起禁止出團。

綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，自民進黨政府宣布開放組團赴中國大陸之後，旅遊業者即接獲不少民眾詢問，赴中國大陸旅遊團非常熱門。據了解，3月至5月出發的團體銷售至少都有9成以上。根據業者統計，開放首日至少有50團，突破上千人前往中國大陸旅遊。

台人赴陸旅遊「限期開放」，首日至少50團破千人。（Facebook／桃園國際機場）

業者雄獅旅遊表示，1日共計出發14團、310人，熱門旅遊目的地包含九寨溝、重慶、張家界及山東等。當中逾9成為8日以上的長天數行程，不少旅客希望可以趁此機會深度遊玩中國大陸。

可樂旅遊則表示，1日首發將近30團，約600人出發，包含桂林、雲南、黃山、九寨溝及江南等地都是比較熱門的景點，其中像是桂林因為沒有直飛航班，因此是以到澳門等地轉機的方式去旅遊。

鳳凰旅遊指出，1日出發約5團，人數約100人，主要是以季節性產品為主，各團都依計劃出發進行，一切順利。

平台「易飛網」則稱，組團赴陸的第1個出發日為3月6日，當天共有3團，人數近90名，而3月至6月期間已達40團成團，人數逼近1200人，6月後報團數更達10團之多，為此，易飛網將與消費者協調是否轉團，若旅客意願為取消行程則全額退費。

台灣政府去年11月初宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放台灣組團赴陸旅遊，不料台交通部觀光署2月7日政策急轉，再度祭出「禁團令」，且自今年6月施行。因此1日的開放台灣旅客赴中國大陸旅遊，成為了為期三月的「限期開放」。