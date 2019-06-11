現時粵港澳大灣區存在兩種制度、三個獨立關稅區及司法管轄區、流通三種貨幣，制度差異之大令區域內合作難以水到渠成。在內地實行外匯管制的前提下，通過離岸人民幣市場建設提升人民幣國際化水平，是行之有效的方法。上海受限於內地的法律環境和監管制度，不能完全開放資本項目。而香港毗鄰內地，擁有堅實的國際經貿往來基礎，是最有潛力的人民幣離岸中心。香港在大灣區建設中又有怎樣的角色與地位？ 此文章為《大灣區金融互聯互通》報道之二

【大灣區金融】金融互聯互通 「龍頭」香港攻與守

立法會金融服務界議員張華峰表示，香港要把握人民幣國際化的機會，其實也在考驗香港是否已具備足夠能力與經驗去開拓大灣區乃至整個內地市場的龐大業務。在中國的資本帳循序開放的情況下，在港企業產生對各種人民幣服務，例如融資、對沖匯率風險的需求，張華峰建議香港的銀行將來可提供配套服務，如人民幣融資、人民幣匯率期貨等，從而締造銀行和金融業業務增長空間。

此外，張華峰亦相信，香港能創造人民幣在相對可控的環境中與國際接軌的條件，例如利用香港的平台為境外投資者進入內地市場提供便利，而境內外投資者及集資者都能通過香港，進行人民幣計價、結算等。

他預測，未來人民幣或成為香港主要流通貨幣。如果人民幣國際化在香港和周邊地區試點成功，更很可能成為亞洲的貿易結算貨幣，再假以時日，有望成為國際貿易結算貨幣，成為國際主要儲備貨幣之一。

張華峰預測，未來人民幣或成為香港主要流通貨幣。（鄧倩螢攝）

人民幣國際化的趨勢是否會衝擊港元地位？對此，香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，人民幣不會在這二十至三十年間成為香港的法定流通貨幣。他解釋，一個國家的貨幣能否成為國際貨幣，取決於貨幣發行國的政治、軍事實力、經濟規模、金融實力、金融市場發展與開放程度以及歷史因素等。現時香港仍然實行與美元掛鈎的聯繫匯率制度，美元亦是目前國際支付中最重要貨幣，港元因而維持穩定。莊太量說：「除非中國成功取得黃金、石油的計價權，否則我看不到短期內人民幣會在香港大量流通的可能性。」

莊太量認為，人民幣國際化不會衝擊港元地位。（龔嘉盛攝）

帶領灣區金融建設 「一國兩制」的利與弊

人民幣國際化的發展源於全球投資者的需求。一方面，投資者希望在美元外有更多選擇；另一方面，人民幣在過去五至十年帶給投資者不錯的利率和匯率上升收益。隨着中國金融業開放，人民幣國際化亦提速。

不過，隨着內地市場愈趨成熟開放，有人認為中港兩地的差距已在收窄，香港很可能在競爭中「被邊緣化」，最耳熟能詳的便是上海會「取代」香港的論調。早在2006年3月，時任政務司司長許仕仁便提出慎防香港「被邊緣化」的言論，指內地在國家「十一五」期間加快發展服務業及基礎設施建設，香港必須努力維持競爭力及區域優勢。這一觀點後來就被引申成為「邊緣論」，指香港對內地今後各方面發展（包括經濟事務）的重要性已日漸淡化；反之內地對香港的影響加大，香港對內地的依賴加深。內地經濟飛速發展，現時談到粵港澳大灣區建設，便有不少人認為香港是「被規劃」，擔憂香港會在大灣區發展中失去獨特性，長遠來說角色會被「矮化」。

香港應該發揮帶領大灣區的金融建設的作用。（鄭子峰攝）

中銀香港首席經濟學家鄂志寰曾在接受《香港01》訪問時表示，中國的開放不會危及香港優勢。她說：「香港跟內地不是競爭關係，不是你強我弱、你死我活，而是相互促進，不會因中國市場開放就所有人都不再來香港。香港有些特色是中國其他地方沒有的，例如香港的法律體制在解決和處理爭端上，可能會令國際投資者比較放心。」她強調，只要香港發揮好法律、效率、金融中心基礎設施等自身優勢，對國際投資者仍然有吸引力。

不過，鄂志寰也強調，倫敦、韓國、台灣等的人民幣離岸市場發展得特別快，香港不能自恃是最大、最早的人民幣離岸市場，便有所鬆懈。「人民幣是香港保持國際金融中心的關鍵，要打好這張牌，讓它發揮足夠的作用，不能捧着金飯碗要飯。」

鄂志寰表示香港跟內地不是競爭關係。（資料圖片／梁鵬威攝）

說到底，中國推進金融改革開放，香港面對的真正問題不在中港之爭，而是是否真的準備好，迎接伴隨開放而來的機遇，以及認清在這一發展過程中的地位和作用。「一國兩制」保障了香港可維持自身有利的制度與獨特性。但正是這種獨特，也令香港在粵港澳大灣區建設中不能安枕無憂。現時粵港澳大灣區存在兩種制度、三個獨立關稅區及司法管轄區、流通三種貨幣，制度差異之大令區域內合作難以水到渠成。綜觀全球其他知名灣區，如東京灣、紐約灣、三藩市灣區，均沒有法律制度及文化截然不同的情況。香港儘管眼前商機無限，但大灣區互聯互通之路注定不會一帆風順。

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）中的《金融互聯互通 「龍頭」香港攻與守》。

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