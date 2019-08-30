前文提到，不管是在上水的水貨客阻街擾民現象，還是在屯門公園的噪音和大媽滋擾，區議會基於制度上欠實權，加上不少的區議員不作為，區議會並沒有發揮到地區問題，地區解決的功用。為了「光復屯門公園」而組成的屯門公園衛生關注組，三名屯門街坊代表均沒有政治光環，沒有政黨背景，也明白到區議會的角色很有限，更未能做到推動由下而上的公民參與。但是另一方面，他們仍對於成為代議士抱有願景，相信力變的力量。

承接上文︰

【區議會．六】素人盼由下而上 改革失效區議會

（左起）林宇軒、巫堃泰和張可森認同現時的區議會沒有發揮到應有的功用，但仍非什麼也做不了。（歐嘉樂攝）

避免公權成「懲罰選民黨」

前文談到很多區議會的「不能」，那麼區議會在他們眼中有什麼存在意義，或者說能夠做些什麼？「養人。」巫堃泰笑言過後正經道：「始終要透過議員的位置，和不同的懶惰政府官員互動，指出他們的流弊。若指出流弊後他們還是不作為，就再加大力度交流，『要佢跪低』。」

巫堃泰認為，幾個區議會聯手施壓，是可以帶來改變的，比如運輸署每年都會做一次路線重組，署方政策一定會以鐵路為主，對居民來說，不一定是最方便、最好的方案，需幾區聯手才可迫使他們改變。「因為公權仍要『做吓樣去問吓你』，所以你要在位去阻止，讓政府部門不再『作惡』，或是做懲罰市民的事。區議會仍有功用，令公權不要成為『懲罰選民黨』。」

巫堃泰認為，幾個區議會聯手對政府部門施壓仍可以帶來改變。（歐嘉樂攝）

巫堃泰認為，現時選民心目中的區議員跟往時不同，會看你的政治取態，雖然那可能只是一時。「在野黨雖然無法執政，但要有執政的想像。作為代議士，要對所選的區有一個想法，那個地方應該如何管治？帶領他們走向什麼方向？要有清晰的願景。」張可森亦指，港人治港是一個願景，現時的區議員未必能夠理解，他們未必有足夠的視野。

回看歷史，巫堃泰認為香港人只是快速地接受民主，欠缺由下而上爭取的格局，對於如何做好管治，仍然在摸索。事實上，香港在殖民時代也沒有完善的民主制度，具法定權力機構的代議政治時代選舉要到1983年才出現。當年3月，市政局舉行第一次分區直選，登記選民70.8萬，投票率22.4%；1986年，另一個具法定權力機構—區域市政局舉行選舉，才終於實現了第一次包括新界在內的全民直選。

1991年立法局選舉終實現了分區直選，港同盟傾巢而出。（資料圖片／陳偉業提供）

1991年是香港代議政制發展史上重要的里程碑，因為所有具法定權力的機構全部踏上分區直選之途—兩個市政局、加上立法局同樣舉行分區直選。到1992年，最後一任港督彭定康在任內第一份《施政報告》再進一步提出政制改革，取消區議會及兩個市政局的委任制，表示即將改革立法局的選舉制度，以加快香港的民主步伐。

巫堃泰認為，不止立法會，區議會同樣需要有視野的代議士。「但（香港的情形）就像是1992年彭定康時代『吃雞精』，1997年（回歸中國）就馬上考試，對公民來說是一種考驗。『雞精』只能讓你合格，不能讓你取得A。現時港人流汗去爭取民主，和亞洲其他地區爭取民主的路是相似的，要由幾代人用血用汗用錢去打空間爭取出來。如果要培養公民意識，就要由下而上去爭取，扎根度才會深。」

巫堃泰指，要由下而上去爭取改變，才能加強培養公民意識，扎根度才會深。（資料圖片／盧翊銘攝）

新思維需新人去碰撞

回到地區管治的層面，巫堃泰認為即使沒有普選，地區管治體系若有其自主性，包括財政、提案和規劃的權力，已經可以減緩很多地區矛盾和衝突。「若能透過政治和議會解決，就不用透過拳頭或是爭執，甚至去示威去抗爭。」

巫堃泰和張可森相信，若能奪得區議會的大多數議席，至少可以改變現時一些不合理的情況，以及改寫各處鄉村各處例的區議會常規（議事規則），例如屯門區議會的文字會議記錄不記名、不得直播的限制等，又或是增加區議會的透明度和問責性，讓市民更能透過選票選出代議士，甚至改變議會的議事風氣和行動力。故此，二人表示會積極考慮參加即將舉行的區議會選舉。

現時的區議會常規（議事規則）各處鄉村各處例，例如屯門區議會有文字會議記錄不記名及不得直播的限制。（資料圖片）

舉辦光復上水行動的梁金成也認同，現時的區議會無法發揮功能，制度上的確存在限制，人的問題亦然。上屆選舉中，他嘗試挑戰角逐連任的民建聯對手蘇西智，最終只以約500票之差落選，他表示，今屆會積極考慮參選，認為當選的話，能夠在議會內外做更多事情。

表明來屆不會再參選的屯門區議員譚駿賢亦認為，即使區議會已經失效，發揮不了功用，但若能注入「新血」，仍有可能起到改變。「與參選立法會的道理相同，立法會縱是『廢』的，但也要入去做一些防守性工作。比如屯門碼頭區曾咀骨灰龕場將會提供16萬個龕位，今年年底先啟用2萬個龕位，但連那條唯一通入去的路尚在討論階段，仍未構思好如何解決交通問題就要建設。（區議會）將來會否再『硬食』這些議案？另外，有些議事規則可以改變，比如現在部份區議會主席擅自贊成某些議案，我們連譴責也做不了，要四分之三區議員贊成聯署才可以。我們泛民只有八個人（屯門區共30位區議員），那可以怎樣？」

屯門區議員譚駿賢希望以後區議會能有更多新血加入，長遠可以改變議會。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉其烽同意要改革區議會不容易，但如果有些區議會是民主派佔過半數，起碼可以改變一些陋習。「北區區議會的議案是否批出，我們無法話事，我們只能反對。22個議員中只有4個是民主派。但這已經有所進步，2015年那時只有羅世恩是民主派，動議要有兩個簽名，故連提案也做不到。在沙田、深水埗區議會，至少接近一半也是好的。但我們仍保持希望，能夠把希望種在社區是好的，至少讓大家不覺得地區議題與他們無關。」

希望是好的，但香港中文大學政治與行政學系副教馬嶽認為，從黨派競賽的角度看，民主派的資源不利競爭，只能比對手更勤力，但勤力也不保證勝選。「他資源比你多，做得比你多，和政府關係比你好。」他認為，要改變選民和區議員的心態，需要改變選舉制度。「因為你說自己的想法多好也好，選舉卻輸了，仍是蛇齋餅糭的模式勝出，你無法向公眾說那回事成功，因為沒選民支持。在民主選舉中，你是輸了。」

馬嶽認為，要改變選民和區議員的心態，還是需要改變選舉制度。（葉家豪攝）

訪問當天，被問到區議會有什麼可以做到或應如何改變，下午3時多才讓助理買來麥當勞餐、把握時間吃包的譚駿賢思考了約30秒，久久不發一語。之後，他終於開口道：「如果不改革，停留在現時的狀態，我看不到區議會有任何希望。繼續做諮詢架構，做『妹仔』。」

說得如此悲觀，但他後來還是說：「希望今屆區議會有更多年輕面孔，可以有更多動力去推動改革，但那只是第一步。」

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【區議會．三】議員短視：小選區制度 淪街坊保母

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上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《素人盼由下而上 改革失效區議會》。

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