近年香港中文大學出版社推出「給孩子系列」，其中有《給孩子的詩》、《給孩子的散文》、《給孩子的歷史地理》、《給孩子的故事》、《給孩子的動物寓言》，分別由北島、李陀/北島、唐曉峰、王安憶、黃永玉選編。印象中幾年前，牛津大學出版社也有一本葉嘉瑩選編的《給孩子的詩詞》。大概出版給孩子看的書，有一定銷量保證吧。 撰文：鄭政恆

最近，中文大學出版社出版了《給孩子的港臺散文》一書，由學者劉紹銘、梁淑雯選編，筆者翻閱了一下目錄，就知道這不是一般給孩子的書。果然，兩位編者在代序《人間煙火》中就說明：「我們沒有往『兒童文學』這個特定文類去取經。這集子老少咸宜，讀者唯一不可或缺的是一顆童心，或時髦點說，得有些幽默感。有幽默感的人才會忍不住笑傲江湖，胸懷日月。《給孩子的港臺散文》雖突出了『孩子』的身份，卻絕不意味『長者不宜』。我們相信，文章只有好壞，卻無雅俗之分。」

《給孩子的港臺散文》一書由學者劉紹銘、梁淑雯選編，書名雖突出『孩子』的身份，卻絕不意味『長者不宜』。（資料圖片／香港中文大學出版社）

並無雅俗之分

首先，除了阿濃的三篇散文《小住息風塵》、《童年經歷與文字》、《迴轉木馬》外，《給孩子的港臺散文》基本上沒有香港兒童文學作家作品，黃慶雲與何紫的散文，都沒有入選。

除此之外，本書的定位雖然是老少咸宜，但書名卻不是《老少咸宜的港臺散文》，我們似乎走入了「標題黨」的陷阱：標題與內容並無聯繫。

再者，此書的對象是有童心的人，要有幽默感，但童心與幽默感，大概是兩個概念。得有些幽默感的說法，是否時髦呢？我們至少相信，「連登仔」不會覺得幽默感的說法有多時髦。眾所周知，「幽默」一詞出自林語堂先生妙筆生花的迻譯，早在1924年，林語堂在《晨報副刊》提倡幽默，由humour翻成幽默，音與義都傳神。一百年前是時髦，到今時今日就不一定再是時髦了。

最後一點，筆者倒是認同的，文章確實只有好壞，無分雅俗。這判斷跟《人間煙火》之後所談的港台兩地文化生態，有更緊密關係。

早在1924年，林語堂（右）在《晨報副刊》提倡幽默，由humour翻成幽默，音與義都傳神。（一条提供）

副刊就是園地

劉紹銘與梁淑雯兩位編者在《人間煙火》中又說：「嚴格來講，除了《香港文學》，香港再無定期出版的文藝雜誌，但不缺的是依附報紙副刊生存千字以內的『方塊文章』。短短的一塊豆腐空間，高手輩出，端的是『袖裏乾坤在，壺中日月長』。」

就目前所見，香港出版的文藝雜誌，其實還有《城市文藝》、《字花》、《聲韻詩刊》、《香港中學生文藝月刊》、《大頭菜文藝月刊》等，都是定期出版的。至於香港報紙副刊，確實是香港散文的發表園地，但如今能否造就高手輩出，也有疑問了。

過去香港文化界和學者，曾熱烈談論過報紙專欄與香港文學的關係（可參考盧瑋鑾編輯的《不老的繆思─中國現當代散文理論》、梁秉鈞編輯的《香港的流行文學》二書）。但平心而論，目前日益萎縮的報紙副刊專欄生態，以及百花齊放的網絡生態，使得報紙副刊高手輩出，漸漸改變為老手坐陣。

兩位編者在序中提到，除了《香港文學》，香港再無定期出版的文藝雜誌。然而，就目前所見，香港定期出版的文藝雜誌，其實還有《城市文藝》、《字花》、《聲韻詩刊》、《香港中學生文藝月刊》、《大頭菜文藝月刊》等。（陳焯輝攝）

且看《給孩子的港臺散文》的內文，全書分為香港篇與台灣篇，篇幅上香港篇稍多一點。由於筆者才疏學淺，見識有限，以下就以香港篇為討論聚點。

洋溢香港風情

在香港篇部份，由力匡的《三個香港》開始，正好為全書定下調子。力匡的「三個香港」，是指他作為過客，在香港逗留的三段人生時光，包括二戰時的逃難處、五十年代的難民社會、八十年代重回的舊地。由此散文出發，確實可以教孩子了解香港過去的道路。

書中不少散文，都是建基於香港的在地情懷，例如西西的《港島吾愛》、小思的《香港故事》、辛其氏的《上環三題》、陳惠英的《香港大叔》和《區》，一看文題就可知道內容關切本土，尤其是西西的《港島吾愛》，原題《港島．我愛》，刊於1968年2月2日《中國學生周報》811期，當時《中國學生周報》組織的「香港風情」專題，標誌着一批香港作家更注目於此時此地的現實生活。事實上，「六七暴動」過後的香港文學面貌，逐步煥然一新。

書中不少散文，都是建基於香港的在地情懷，例如小思的《香港故事》。（高仲明攝）

文章老更醇醪

回到《給孩子的港臺散文》。全書除了在地情懷的散文，還有多種多樣的散文，這些散文孩子不一定愛讀，但可以藉着所選文章，明白香港散文的多元面貌，例如劉紹銘的《「文」淡如菊》介乎評論與散文之間，黃仁逵的《中秋晚會》、《回家》及《跑道上》都是小品隨筆，鍾玲的《人鬼同樂——馬來西亞的三保山》和杜杜的《見雪》則是遊記散文。

至於人物散文，黃碧雲《我家僕阿雲》和鍾國強《黃老太》筆下的人物形象，各有千秋，但要了解這兩篇散文，單憑童心與幽默感，並不管用，反而讀者需要一點人生的歷練。

又例如陶傑的《理髮舖子》與《異鄉夢尋》兩篇都屬中年人的散文，後者篇末就更道明一切：「人生最大的奢侈就是寂靜，到你有所頓悟，你已開始步入中年了。」

書中收錄陶傑的兩篇散文，在《異鄉夢尋》一文的末尾，他寫道：「人生最大的奢侈就是寂靜，到你有所頓悟，你已開始步入中年了。」（資料圖片／視覺中國）

文章老更醇醪。《給孩子的港臺散文》有董橋的推薦，書前書底都引錄董橋的文字，更何況編一本港台兩地的散文選集，當然不能沒有董橋作品。編者略去董橋念人憶事的懷舊散文，選了《「細長黃色水果」》、《善待母語，維繫尊嚴》和《鍛句煉字是禮貌》三文，都是重提語文修養之重要，編者對於這一點確是念念不忘。

此外，本書中關於飲食和食店的散文亦為數不少，計有杜杜的《油炸鬼妙在食空氣》和《檸檬茶與阿拉丁》、胡燕青的《茶餐哲學》和《搭檯》、王良和的《波仔記》、潘步釗的《好飲不能飲》、黃淑嫻的《英國的味道─重讀朱自清的〈倫敦雜記〉》，讀者大概不會感覺意想不到，畢竟民以食為天，但說到香港的飲食文學，也斯（梁秉鈞）的散文有象徵性地位（見《人間滋味》一書），可惜，此書並沒收錄也斯的作品。

本書中關於飲食和食店的散文亦為數不少，畢竟民以食為天。（龔慧攝）

嘆見漏網之魚

本書以兩位七十年代末出生的作者作品：鄧小樺的《作為代課教師》和麥樹堅的《橙》作結，他們都是具代表性的新一代香港散文作家。

書中收錄黎翠華的小品隨筆《燈罩》，以及麥樹堅的《橙》，但筆者想到麥樹堅也寫過散文佳作《燈罩》，正是受到黎翠華的《燈罩》影響，如可入選，就可以比照並觀了。

此外，本書另有內地作家毛尖的《老爸老媽》和《就此別過》兩文，毛尖曾因修讀香港科技大學文學博士學位而居港一段時間，現在上海華東師範大學任教，她的作品能否算作香港散文，容可再議。

本書另收錄內地作家毛尖（左）的兩篇散文——《老爸老媽》和《就此別過》。（資料圖片／視覺中國）

但是，舒巷城、陳之藩、金庸、羅孚、也斯、朱少璋等老一輩作家的散文，都沒有收錄，確是教人扼腕嘆息。不過，任何文學選本都有漏網之魚，只問遺漏的是大魚，還是小魚。

本文到尾聲，完全不提台灣篇，實在說不過去。台灣散文作者更多，本書只選了楊牧、張曉風、三毛、劉克襄、朱天心等13人的散文，可是，其他名家好手如余光中、林文月、白先勇、林文義等都沒有入選，教人意外。

歸根究柢，香港與台灣的散文佳作不勝枚舉，若然各編一卷，就能皆大歡喜了。

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上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）書評《老少咸宜的人間煙火》。

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