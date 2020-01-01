【零售寒冬】香港零售業怎麼了？　結構性挑戰大解構（上）

聖誕剛過，除夕又來，但本港零售業不快樂。反修例引發的風波至今逾半年，仍未有平息迹象，業界充斥着盈警、關店、裁員等負面消息。最新10月份零售銷貨額按年大瀉24.3%，史上最慘淡，不禁教人問句：香港零售業怎麼了？ 身處迷霧，誰也說不清前景。然而，「飛來橫禍」也許是一個時機，讓大家正視本港零售市場所面對的結構性挑戰。日子雖難，總得懷抱樂觀，慶幸零售業界也有一些「奇兵」逆市企穩，於整體慘淡的銷售數字中，帶來一點啟示。

截至今年10月，本港零售總銷貨價值已連跌9個月，珠寶鐘錶類成「重災區」。（高仲明攝）

在反修例風波下，聖誕旺季人流不再。記者走進尖沙咀及銅鑼灣等旺區，昔日旅客拿着大包小包或拖着行李篋四處購物的畫面，變得陌生；盤踞旅遊區街舖的珠寶店、化妝品店及藥房顯得格外冷清。取而代之的是，遍地開花的「和你shop」行動及不斷重演的警民衝突。

「香港只有700萬人口，一定要賺外面人嘅錢，『塘水滾塘魚』係無得搞，無旅客香港就玩完！」東方表行（0398）財務董事林慶麟坐在集團中環皇后大道中分店，望着遊客疏落的行人路感嘆道。截至今年10月，本港零售總銷貨價值已連跌9個月，珠寶鐘錶類成「重災區」，年初至今銷貨值累跌19%，主要代理瑞士名錶的東方表行難免處於「捱打」狀態。

東方表行財務董事林慶麟直言︰「香港只有700萬人口，一定要賺外面人嘅錢。」（高仲明攝）

鐘錶界老行尊：客人不敢來怎做生意？

自2003年「自由行」開始後，本港零售業的盛衰已與內地旅客數目及「疏爽」程度密不可分，東方表行這間擁逾半世紀歷史的老字號身歷其境。林慶麟憶述2010年自由行巔峰時期，內地客湧港買錶「送禮」十分豪爽，動輒花費數十萬至數百萬元購物，該財年東方表行營業額增長19%至38.49億元，利潤大升95%至2.19億元。然而，2013年內地捲起反貪運動後，本港奢侈品市場急速萎縮，集團由最高峰2013年於中港台開設100間分店，減至目前61間；存貨金額也由21億元減至目前7.5億元。

翻查資料，2014年香港旅遊業增長開始陷入瓶頸，本港零售業已跌了一跤，銷情經歷連續24個月跌勢，直至2017年初受惠旅客回升及租金趨跌，始見復蘇曙光。林慶麟稱，那時候內地「送禮文化」不再，旅客轉向購買2至10萬元的名貴手錶「自用」，集團透過關舖、減低存貨及控制成本等方法，減輕財務壓力，成功扭虧，全年賺1,638萬元。

（香港01製圖）

過去兩個財年，東方表行的利潤回升至逾億元，好不容易捱過低谷，今年卻「飛來橫禍」。林慶麟形容現時境況「差過沙士」，皆因有太多不穩定因素，事件影響具持續性，「半年前同你講香港會變成咁都無人信。依家做零售，唔知舖頭幾時要閂門、幾時會被人整爛，客人都唔敢嚟，點做生意？」東方表行目前在港開設11間舖，7月至今生意額下跌約一至兩成，但無裁員及要求員工放無薪假，只要店舖能達收支平衡，都不會關，「個別業主肯豁免部份租金或減租一成以上，我們會預早與業主討論續租事宜，料未來租金最少要打八折。」

生意銳減，零售商想辦法撑過去，希望否極泰來，但即使重奪昔日數字上的風光，背後其實已存暗湧。「本港零售結構一早存在問題，只是近月的社會事件令內地高端及低端消費客群雙雙減少，令零售業響起警示。」香港亞太研究所經濟研究中心成員、美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示。

側重奢侈品 惟港「套利」能力減弱

零售業起了什麼警示？讓我們看看數字。本地零售銷貨價值由2009年的2,747億元一路飆升至2013年的4,945億元，創歷史高位，四年間升幅達八成。但自此增長乏力，過去五年多都只能在4,800億元左右浮沉，未見突破。同時間，訪港旅客屢創新高，從2013年全年5,430萬人次增至去年破紀錄的6,515萬人次，升幅近兩成，反映「旺丁不旺財」的現象。

徐家健教授分析指，隨着內地人財富增加，傾向到歐洲等外地購買奢侈品，香港的「套利」機會減少。（黃寶瑩攝）

徐家健認為，本港零售業銷貨價值遲遲無法突破5,000億元，主因是內地高消費客群流失。他解釋，內地旅客來港消費意欲減弱的情況一直存在，過往自由行可謂「乜都買」，不論珠寶、金飾、藥妝等，但隨着內地客群財富增長，更多高消費客傾向往海外消費，令本港奢侈品增長放慢；反之，在內地低消費客群增加下，奶粉及日用品等較低價的零售類別則不太受影響。「過去內地奢侈品的稅項、質素，甚至假貨問題，令到香港出現『套利』機會，但隨着內地人財富增加，導致其消費習慣改變，高消費客傾向在歐洲等外地購買奢侈品。」

繼續閱讀：【零售寒冬】香港零售業怎麼了？ 結構性挑戰大解構（下）

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《零售業飛來橫禍 轉型尋出路》，網上標題為編輯重擬。

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