反修例風波未了　政府改革路上何去何從？

即使沒有這場持續逾半年，不知何時息止的反修例風波，香港在這群死抱新自由主義作避責怠政藉口的「政治精英」管治下，早也陷入進退失據當中，社會內部受深層次結構矛盾困擾，外部被鄰近競爭對手追趕超越。香港未來的領導人，必須擺脫舊思維和傲慢的精英心態，不怕得罪傳統的利益集團，以民為本推動社會改革，回應市民訴求，如此才能重建社會公義，讓香港專注回經濟轉型。

有「魔僧」之稱的港英時代中央政策組首席顧問顧汝德（Leo F. Goodstadt），近年積極著書解構香港管治問題。在他眼中，現今香港社會問題千瘡百孔是由多重原因造成，而最大的問題來自歷任特首的施政失誤。眼見現任特首林鄭月娥上任兩周年之際遇上反《逃犯條例》修訂的一連串風波，管治陷入困局，顧汝德娓娓道出對這位特區掌舵人的失望。

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有香港「社工之父」之稱的香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，近一年來，他又定期在報章撰寫專欄，從年輕人的困局及身份認同，到土地大辯論、家庭政策、安老政策、醫療改革等議題都一一涉獵，道出政府的管治問題及政策流弊。眼見一場反修訂《逃犯條例》風暴使得政府方寸大亂，他感慨，政府未來更見蒼白，因為要變的都變了，唯獨政府的管治思維卻從未改變。

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香港城市大學公共政策學系教授葉健民直言，過去兩年看不見政府推出任何可讓市民覺得生活變得更好的重大民生政策：「我看不見政府推出利民措施，我們的社會保障有否一個突破性的發展？其實沒有。（林鄭月娥上場以來）社會極其量是少了政治爭拗，這是最大的改變。」

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香港青年頻頻走上街頭，不少人以通識「洗腦」、「廢青」解釋這現象，前者隱含着否定青年政治參與意識的思維，早有研究指出此論調之謬誤；後者以「不求上進才導致一事無成」這負面標籤扭曲青年面對的困境。青年的公民意識不斷增強，卻缺乏參與公眾事務的渠道，而政府長年坐視社會矛盾積累，聲稱關注青年問題，但制定政策卻充滿傲慢、偏見，而且思維落後，最終使得青年的「怨」與「怒」交織爆發。

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面對貧富懸殊加劇、公共服務與基建私有化令生活成本大增等問題，其他先進的資本主義經濟體已開始檢討舊有共識；而同樣深受其害的香港市民，也是時候深刻反思，當我們在叫喊口號、追求民主的同時，是否需要凝聚一個在民生上更符合「公平正義」的新共識？

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反修例風波爆發後，林鄭月娥宣布改革諮詢委員會制度，再度調整委員會組成及運作模式，港府如何有效將不同意見融入施政？委員會制度的改革路線又該如何走？至今一切似乎仍然成謎。

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從最初的和平示威，到後來的暴力破壞，以及甫結束的區議會選舉，對特區政府極度不滿的香港市民都嘗試用他們的方式「光復香港」，創造一場屬於他們的「時代革命」。年輕一代躁動難安地冀望香港能在衝撞中浴火重生。當中，有一群年輕人認為，香港需要的不是激進的街頭革命，而是理性的社會改革，這半年來，他們正默默開拓一條不同尋常的改革路。

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香港民意研究所上早前公布，多達四成市民予警隊「0分」，連同10月中大民調顯示逾半受訪者對警隊「完全不信任」，反映其公信力已然崩潰。縱使針對警隊的指控莫衷一是，但對警隊執法能力、監察機制查找不足並作相應改革，都必然是重建空前緊張的警民關係、讓社會回復互信之必要舉措。

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議會失效，是制度之過，還是執行制度之過？本屆立法會會期只餘下半年，但仍建樹不多。我們不難發現，在二元對立、只問立場、不問理據的政治氣候下，議員議政質素每況愈下，政府施政亦舉步維艱。進入後修例時代，立法會仍然壁壘分明、劍拔弩張，這就是我們理想中的有為議會嗎？

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十年又十年，世界政經格局大變，香港社會風波愈演愈烈—如果說，我們花了十年終於意識到深層次的結構矛盾，那麼我們還要花多少時間才能認清那套意識形態的不合時宜？

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如果玩一次十年挑戰，並將主角換成「香港政制」，我們會看到什麼樣的結果？是欣慰，還是嘆息？或是我們也會問上一句，這十年之間，香港政制，你究竟經歷了什麼？

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