【武漢肺炎】抗疫路上　同理心比指摘更重要

2020年的春節，新型冠狀病毒導致的肺炎疫情爆發，不僅讓14億中國人深受震撼，並引發全球恐慌。世界衞生組織（WHO）更在上周四（1月30日）宣布將疫情列為「國際公共衞生緊急事件」。這一場從湖北省會武漢輻射整個中國，繼而呈現全球蔓延趨勢的疫症，已經超越2003年沙士（SARS）的凶猛姿態， 成為2020年全球面對的第一場共同考驗。

新型冠狀病毒導致的肺炎疫情爆發，引發全球恐慌。（新華社）

截至周日（2月2日）凌晨零時，中國國家衞生健康委員會（衞健委）收到內地31個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例14,380例，現有重症病例2,110例，累計死亡病例304例，累計治癒出院328例，現有疑似病例19,544例。另外，香港確診14例、台灣10例、澳門8例。顯然，感染個案仍在急速上升。上周二（1月28日），國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山接受媒體採訪時表示，疫情應該在一周或者十天左右達到高峰，提醒公眾不要出行。

武漢衞健委此前的通報顯示，第一例患者在去年12月8日出現症狀，而大多數病例與今年1月1日關閉的武漢華南海鮮市場有關。外界由此推斷，新型冠狀病毒的來源是該市場非法銷售的野生動物。不過，著名期刊《科學》上周一篇報道引述內地研究人員對最初收治的41個病例的臨床特徵分析，指出首名出現症狀的患者發病日期為去年12月1日，而該患者與華南海鮮市場無接觸史，和後續病例之間也沒有發現流行病學聯繫。這項研究由武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林及其他研究機構成員進行，他們在1月24日於權威醫學期刊《刺針》上發表論文，質疑「武漢華南海鮮市場為新型冠狀病毒起源地」的說法，認為「海鮮市場已經不是唯一的暴露源」。其他的起源地在哪裏仍是未知數。上周日（1月26日），國家衞健委官員在記者會上表示，病毒傳播源頭仍然不明。

武漢衞健委此前的通報顯示，而大多數病例與今年1月1日關閉的武漢華南海鮮市場有關。（中新社）

疫情迅速擴散 過年如過關

1月7日晚上，中國專家檢測出病毒為新型冠狀病毒。兩天之後，出現首宗死亡案例。為了使其他國家與地區能更快診斷患者，中國政府在1月11日向世衞分享了新型冠狀病毒的基因序列資訊。截至此時，這場即將禍及全球的疫情，還被很多內地人以為僅是武漢一地之事。

武漢地方政府甚至沒有及時對人群聚集採取管控或者警告措施。首宗死亡案例出現十天之後，即1月18日，武漢百步亭社區還舉辦第二十屆「萬家宴」，現場製作了13,986道菜肴，有四萬多個家庭參加，大家「邊吃邊聊，共度歡樂農曆小年」。

首宗死亡案例出現十天後，1月18日武漢百步亭社區還舉辦第二十屆「萬家宴」，現場製作13,986道菜肴，有四萬多個家庭參加。（微博視頻截圖）

與此形成巨大反差的是，千里之外的香港政府在1月4日，也就是武漢公布疫情初期，就發出「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，啟動「嚴重」應變級別；澳門也在1月5日提升肺炎預警級別至第3級（中度風險），並於同日成立「應對不明原因肺炎跨部門工作小組」。港澳兩地這種反應快速的成熟機制，無疑讓武漢，甚至整個中國內地地方政府的應急反應機制相形見絀。

可以說，在1月20日之前，整個內地輿情對於武漢肺炎有所關注，但是並未有足夠的緊張。鍾南山在1月19日率領「國家高級別專家組」到武漢針對病患收治醫院、疾控中心等地點調研，並於當天趕回北京匯報。以此為時間節點，中央政府快速且強勢介入疫情管控。官方資訊推送和輿情也就此轉折。

鍾南山（中）在1月19日率領「國家高級別專家組」，到武漢針對病患收治醫院、疾控中心等地點調研，並於當天趕回北京匯報。（中新社）

當天，中國黨政最高領導人習近平和李克強分別就「武漢肺炎」發表講話，要求各地官員「必須引起高度重視」、「全力以赴做好防控工作」。1月20日晚，鍾南山接受中央電視台採訪，第一次肯定說明新型冠狀病毒肺炎會人傳人，有15名醫護人員被感染。內地輿論及媒體報道就此開始爆發。

1月20日、23日及24日，國務院應對疫情的「聯防聯控工作機制會議」連續召開。國家衞健委1月20日成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，武漢市也在同日成立新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部。

中南海的直接干預讓中國各級政府和機構快速聯動起來—1月23日10時起，武漢市正式實施《傳染病防治法》規定的「甲類傳染病疫區封鎖」措施，全面進入封城狀態，公交、地鐵、飛機等公共交通停止運營。中國其他地區也陸續啟動最高級別的「重大突發公共衞生事件一級回應機制」。國務院宣布全國春節假期延遲兩天，各大中小學宣布開學延期……中國開始快速進入全國戰「疫」狀態。

李克強曾到武漢考察指導新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。（新華社）

但是疫情終於還是四散傳播開來。從疑似、確診到死亡人數，數據開始每日快速增長。緊張甚至恐慌情緒也迅速膨脹，謠言和各種指摘開始。

武漢官員連番失誤

首先，即便有鍾南山、世界知名的香港傳染病專家袁國勇及世界衞生組織等向外表示內地未有瞞報，但民間對醫護感染及未統計案例的質疑卻無法平息。從多地被證偽的「感染者」個案，到各種諸如熏醋、喝涼茶等土法預防，再到假冒鍾南山名義散播的各種假消息，乃至偽傳鍾南山也被感染、出現了「超級傳播者」等等，五花八門的謠言滿天飛。甚至在中國境外也開始流傳各種圖文並茂的中國入境遊客因感染武漢肺炎猝死等謠言。

「儘管認識新型病毒需要一個過程，但我們理應早些預判它的危險性，早些採取更堅決的措施。」內地知名「意見領袖」《環球時報》總編輯胡錫進在微博批評，武漢當局和國家衞生部門對此次疫情擴散負有責任。中共湖北省委機關報《湖北日報》一名記者在微博發文呼籲武漢市一把手應立即換人，引發關注。

五花八門的謠言滿天飛，甚至在中國境外也開始流傳各種圖文並茂的中國入境遊客因感染武漢肺炎猝死等謠言。（AP）

不僅武漢官員備受抨擊，湖北省級官員的表現也很糟糕。湖北省政府上周日召開有關疫情防控的新聞發布會，省委秘書長別必雄戴口罩露鼻孔，省長王曉東未戴口罩，武漢市長周先旺戴的口罩上下前後全戴反。王曉東談及湖北口罩數量時三次口誤更引發公眾嚴厲批評—他先報稱湖北每年生產108億個口罩，現場有人遞紙條提示後，他改口稱是「18億」，隨後再更正為「108萬」，「不是億是萬，單位錯了」。網絡上迅速流傳各種「跟着省長學數學」的段子，嘲諷湖北政府的領導力和公信力。

如果說由於官方資訊不夠及時和透明使得民間恐慌情緒爆發導致的人云亦云，或者民眾對武漢與湖北官員遲鈍無能生怨並作出情緒化發洩是情有可原的話，把一些自媒體蓄意編造的謠言視為別有用心則並不為過。

武漢市長周先旺戴的口罩上下前後全戴反。（資料圖片）

上周日（1月26日），多張聊天截圖在網絡流傳，聲稱「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%至8%捐贈服務費，否則拒收防護服等醫療物資」。武漢紅十字會次日通過官方微博呼籲，不要讓謠言玷污了各界愛心企業和愛心人士的善意之舉，聲明所有工作流程中不僅不存在收費現象，而且他們只負責接收捐贈物資，具體發放和分配均由武漢市衞健委統一調撥安排。

疫症無情，病毒無形，抗疫要成功，不是只在疫情傳染過程中急於去尋找罪魁禍首，而是需要社會不同成員各守本位，各自堅持好自己的專業和冷靜。誠然，在這次的武漢肺炎疫情爆發初期，武漢市乃至湖北省官員的應對失當加重了事態的失控。不過，外界也應當看到，包括中國各級政府在內的整個社會，目前正在全力對抗這場疫情。

抗疫要成功，是需要社會不同的成員各守本位，各自堅持好自己的專業和冷靜。（新華社）

勿因恐懼捨棄善良

對於此次疫情，習近平1月25日（正月初一）破格召開政治局常務委員會議，要求加強中共中央集中統一領導。中國財政部上周日發布公告稱，內地各級財政已下達疫情防控補助資金112.1億元人民幣，用於醫療救治、疫情防控所需設備和防控物資採購等事宜。上周一（1月27日），李克強以中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長的身份奔赴武漢考察。

從除夕夜開始，海陸空三大軍種醫院和各省區組成的醫療隊紛紛奔赴武漢。有1,000多張床位的黃岡版「小湯山醫院」—大別山區域醫療中心在上周二晚啟用。武漢市的兩座「小湯山醫院」—火神山醫院周日（2月2日）已移交軍方管理；雷神山醫院預計本周三（2月5日）投入試用。

火神山醫院預計2月2日可移交軍方管理。（央視頻截圖）

這種被命名為2019-nCoV的新型冠狀病毒，與十七年前的沙士一樣，正在考驗中國。當在中國社會開始有輿情，將指摘的對象指向「武漢人」甚至「湖北人」時，也許需要提醒一句，疫症的出現固然與人們的生活習慣密切相關，但肇始者終究是防不勝防的病毒，而不是「湖北人」。疫症帶來反思，但對於武漢所遭遇的災難，在此刻，關懷顯然比指摘更有意義。

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上文刊登於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《抗疫路上 同理心比指摘更重要》。

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