【旅遊寒冬】探討深度本地遊　可成未來發展方向

隨着世界旅遊元素漸趨多元，旅客由以往單純追求購物體驗，慢慢轉向追求更具個性化的深度本地遊。商務及經濟發展局2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》（《藍圖》）中，更明確訂下了四大策略，當中包括大力培育及拓展具本港及國際特色的旅遊項目，具體地將綠色旅遊、文化遊、古蹟遊及創意旅遊等深度遊項目納入未來五年的目標中。有論者批評，當局推廣深度遊的策略失當，造成多年來有種力有不逮的感覺，未能成功吸引各地旅客關注。

香港旅遊業存有大量痂結，當然不是新鮮事。有人將責任歸咎於旅遊發展局，指摘當局的宣傳策略失當，未有將香港獨特面貌向國際旅客宣示，造成深度遊多年來都被投閒置散。同時，也有人將責任歸咎於旅遊事務署，批評其形同虛設，未能有效制定政策來提升訪港旅客的體驗。所以歸根究柢，要有效扭轉當前困局，推廣具有本地特色的深度遊，政府有必要思考統籌相關項目部門的角色，並反思宣傳策略的實際功效。

有人指摘旅遊發展局的宣傳策略失當，未有將香港獨特面貌向國際旅客宣示，造成深度遊多年來都被投閒置散。（資料圖片／李澤彤攝）

政涉多門難推動轉型 倡設旅遊局統籌各部門

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授麥磊明曾經指出，現時負責旅遊政策規劃的旅遊事務署沒有能力，也沒有權力。他解釋，由於旅遊業發展涉及不同範疇，例如交通規劃、城市規劃、景點規劃等，必需與其他相關部門及公營機構協調。惟現時旅遊事務署只專責統籌政府內部各項發展旅遊業的事務，故他提倡成立旅遊局，以高層次架構統籌相關工作，才利於本地旅遊業的升級轉型。

香港中文大學地理及資源管理系研究助理教授陳宗誠表示認同，指出政府有需要成立更高統籌能力的旅遊局。陳宗誠解釋，基於旅發局的職能只局限於宣傳和推廣香港為旅遊勝地，往往亦只能從現有資源來尋找市場定位，而旅遊項目推廣與硬件密不可分，旅發局不能影響「硬件」上的決策，亦非制定旅遊政策的機關，故角色受限制，顯得十分被動。

陳宗誠舉歷史遺址為例，說明旅發局未能參與硬件決策流程的弊病。例如被拆毀的中環皇后碼頭，幾乎歷任港督都在該處登岸履新，是殖民地的重要歷史。而皇后碼頭也見證着維多利亞港的變遷，以及二次大戰後急速的經濟發展，更是英國王室儀式及公眾活動的場地，保留着上世紀五十年代的建築特色。香港擁有不少具價值的古蹟，若能得到全面保育，理應可發展成深度遊景點。但因旅發局未能參與硬件決策流程，很多有價值的資源逐漸流失，失去發展深度遊的機會。

陳宗誠以歷史遺址為例，說明旅發局未能參與硬件決策流程的弊病，例如被拆毀的中環皇后碼頭。（資料圖片／Getty Images）

旅遊界立法會議員姚思榮也批評，自從「港澳自由行」實施後，訪港旅客數字多年來都能保持上升，旅遊事務署可能安於現況，未有認真思考香港旅遊業的發展方向。他概嘆，若要計算當局的功績，只能勉強計算兩年多前推出的《藍圖》，因為該文件算是相對系統地訂立了明顯目標。惟他指出《藍圖》縱然目標明確，但當局從未有交代具體時間表，似乎展現一種見步行步的態度，有「跟着形勢走」的嫌疑。

姚思榮認為政府的思維保守，經常將「方法實行多年，行之有效」掛在嘴邊，擔心過大改動會造成風險，而且旅遊業監管局僅成立不久，故他相信政府短期內未必願意再作出大調整。但他強調，業界普遍支持成立更高統籌架構的旅遊局，認為此舉能有效將不同資源整合，有利於行業監管工作，策略發展也能更全面，相信能大幅提升部門效率。

陳宗誠則表示，旅遊局的決策者必須有可持續旅遊的知識、業界經驗、領導才能、開放態度且務實的做法，並且能夠結合學術研究成果和政策實踐，填補多年來理論和實踐之間的缺口。

姚思榮指旅遊事務署需認真思考未來的發展方向。（資料圖片／龔嘉盛攝）

旅遊推廣應重視社區參與

「旅遊業和社區全面參與旅遊發展，並能從中得益，是為香港旅遊都市重新定位的辦法。」陳宗誠慨嘆，現時政府表示要發展多元旅遊，但塑造品牌形象的策略失誤，未有嘗試容許社區角色參與，導致各項旅遊產品未能真正成功拓展。他認為《藍圖》是政策上一個重要的規劃策略，但質疑政府和旅遊業的各方業界利益相關者，是否願意合力實踐《藍圖》上的願景和計劃，樂於與社區各持份者合作？

近年，有不少地區組織都有意推動特色旅遊產品（Special Interest Tourism），這些組織甚至能動員社區內居民，來向旅客展現香港不同的一面。例如，有機構曾號召區內少數族群、銀髮一族讓外地旅客體驗貼地的社區生活。

這類特色旅遊產品，部份主題甚至與城市比較「暗黑」的一面有關，例如帶團到中環香港公園內的「抗沙士紀念公園」，去了解災害疫症歷史、探討不同社會問題，讓旅客對香港有除了維多利亞港以外的另一種認識，展現出深度遊的精髓「Travel like a local」。

文化深度遊組織「活現香港」創辦人、食物及衞生局前政治助理陳智遠曾表示，現時很多年輕旅客追求更深刻的旅遊體驗，不會再跟隨旅行團到傳統景點。他離開政府後主力本地深度旅遊工作，帶領旅客遊走城市不同角落，發現年輕旅客喜歡聽故事、和本地人交流互動、從不同的面向了解城市，並建立連結。他更撰文批評，若旅遊業並非透過獨有的文化、歷史、社區生態與城市魅力為號召，這個城市的旅遊業注定要沒落。

陳智遠曾撰文批評，若旅遊業並非透過獨有文化、歷史、社區作號召，城市的旅遊業注定要沒落。（資料圖片／鄧倩螢攝）

其實，與社區元素結合的旅遊項目，在全球各地也是逐漸抬頭。丹麥的首都哥本哈根早年的旅遊結構也是頗為僵化，嚴重依賴大眾旅遊產品，造成當地居民深受困擾。當地官方旅遊機構Wonderful Copenhagen行政總裁漢森表示，過往前往丹麥的旅客，他們的心態幾乎都是抱着前往異鄉度假，參與一些幾乎與當地特色沒有關聯的消費及休閒活動。遊客們身處丹麥仍只能透過廣告了解當地景點與文化，而非親身體驗，批評這種旅遊模式經已過時。

為了開拓新出路，Wonderful Copenhagen公布了2020年發展策略，開宗明義宣告舊有的旅遊業時代經已終結，並訂立為期四年的發展策略，加強旅客與本土的連接，盼能創造旅客與本地居民雙贏的局面。該策略有五個重點，當中包括讓不同持份者能夠參與其中，及從旅客意見反饋中，發掘更多本土的新價值與情感聯繫，營造旅客多次到訪的誘因。當地推行過的主題項目包括自然生態、歷史文化、慢活等。漢森解釋，這個策略能鼓勵業界夥伴及居民互相合作，為旅遊目的地共同創造可持續及長遠的價值，讓旅客擁有「臨時本地人」的身份體驗。

陳智遠曾表示，現時很多年輕旅客追求更深刻的旅遊體驗，不會再跟隨旅行團到傳統景點。（資料圖片／林若勤攝）

探討旅遊本土化，陳宗誠表示香港必須由根本的長遠旅遊發展策略開始規劃，詳細了解和盤點香港擁有的優勢、資源和獨特性，以及如何讓旅遊業、在地居民和社區參與旅遊發展，並能從當中得益。而要長遠發展這個旅遊概念，相對客源和旅客數目，他認為旅客質素、深度的旅遊體驗、高增值旅遊模式，以及旅客是否願意再訪或向外推介香港等，這些方面更為重要，呼籲特區政府不妨向哥本哈根政府學習，認真探討旅遊本土化的發展可能。

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上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年03月23日）《探討旅遊本土化 可成未來發展方向》。

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