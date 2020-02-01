【旅遊寒冬】半島酒店派2.25個月花紅！　業界「璀璨」背後之痛

本港經濟「屋漏偏逢連夜雨」，在社會運動及武漢肺炎雙重夾擊下，前景相當不明朗。不過，經營困難的酒店業，仍向員工發放花紅，其中半島酒店今年並無縮水，照派2.25個月花紅，可謂「苦中一點甜」。

然而，業界代表指，酒店業去年下半年，經營環境急轉直下，年初二至初五酒店入住率由以往接近爆滿，跌至最多只有五成；估計酒店業市道未來將較艱難，情況肯定差過沙士。

根據旅發局數據，去年訪港旅客人次逾5,590萬人次，按年下跌14.2%，為2014年以來最低，受社會事件影響，訪港旅客數字自去年7月起下跌，隨後月份跌勢加劇，下半年整體訪港旅客錄得 39.1%跌幅，12月按年跌超過一半。

半島酒店派2.25個月花紅

今年開局，在武漢肺炎肆虐下，酒店業房價及市道可想而知。不過，也有酒店決定今年不減花紅。半島酒店母企大酒店（0045）確認向半島酒店員工發放2.25個月的花紅，花紅與去年相若，以感謝員工在過去一年的辛勞工作。集團發言人又指香港的情況仍然持續對旅遊業造成影響，也是集團艱巨時期，為了控制成本，將實行暫緩招聘新職位，以及凍結2020年的薪金等措施。

發言人又稱，作為上市公司，不能就未來的業績狀況或業績所受到的影響作出預測或評語，故現階段不會公布酒店入住率情況，未來集團將根據市況調整策略，相關細節不便透露。

去年下半年整體訪港旅客按年下挫39.1%，旅遊業及酒店業首當其衝受影響。（文華東方酒店網頁截圖）

文華東方酒店：提供推廣優惠 冀更多旅客今年訪港

另外，市傳置地文華東方酒店及文華東方酒店今年仍向員工派發2.75個月花紅，跟半島酒店一樣都無「縮水」。文華東方酒店集團發言人表示，根據公司政策，不可透露業務細節或僱員福利條款。

發言人又指，酒店入住人數每天均有所不同，與同業一樣，集團的酒店並已提供一系列組合套餐和推廣優惠，希望有更多旅客今年再到香港遊覽。

立法會旅遊界議員姚思榮說，若第一季、第二季入住率仍未有起色，估計酒店業市道未來將較艱難。（資料圖片）

姚思榮：酒店業情況差過沙士

立法會旅遊界議員姚思榮認為，去年上半年酒店業的生意較好，房間價格有錄得升幅，但入往率相若。在反修例運動開始後，入住率於去年7月下跌4%，在8至10月急轉直下，期內入住率只有六至七成，到11月和12月入住率平均僅有六成。他解釋，因為去年上半年業績造好，故酒店業仍有花紅出。「管理層重視員工，在條件允許下，傾向多發放花紅，惟每間酒店做法不一樣，有的業績好，就多發放一點，有的出1個多月，有的出2個多月，以往環境好時，更可能有3至4個月花紅。」

不過，姚思榮警告，酒店業去年上半收入有支撐，但今年年初的情況卻不理想，年初二至初五酒店入住率更由接近爆滿跌至最多五成，若第一季、第二季入住率仍未有起色，他估計酒店業市道未來將較艱難，個別酒店在去年年底已開始放無薪假、不聘用散工，由長工頂上、凍結招聘等。不過，他補充酒店大多是自己擁有業權，出現大規模倒閉潮的可能性低。

被問及現時情況與沙士相比，那個較嚴重，姚思榮坦言現時情況肯定差過沙士，因沙士是數個月後全面復甦，內地開放自由行，當時香港各行各業一條心刺激經濟，向本地及海外推廣香港旅遊業，但現在社會運動持續了7個月，仍然不時發生衝突，未知何時才會回復平穩。另外，內地武漢肺炎疫情擴大，令酒店業雪上加霜，姚思榮說業界會密切留意情況，再決定採取相應措施。