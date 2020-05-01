對於獨居長者來說，習慣了自己一人生活，一旦在家中出現緊急狀況也不知道可找誰求援。透過話筒，雖看不見真人，但是透過聲音感受到「人氣」，遇上突發事件也不致太過徬徨。 相信不少人多少也曾聽聞過「平安鐘」的服務，當長者有需要時，只要手按一下平安鐘，不管是什麼時候，都能立即聯絡到相關的服務專員，而且，並不限於「救命」時才能使用。時移世易，「平安鐘」再不是一通電話般簡單，更加入了許多新的照顧支援服務，包括專人陪診、上門照顧，也有社工及輔導人員提供情緒輔導等。

承接上文：【居家安老．三】窮人為糊口晝夜工作 社工：有錢便可安老

提供平安鐘服務的長者安居協會於1996年成立，是一間非牟利團體。長者安居協會表示，過去接到的求助個案主要屬緊急支援，或涉及其他日常生活相關查詢，大約一成須立即召喚救護車送院，其餘九成個案則涉及長者日常需要，包括交通、天氣狀況，甚至是家居清潔方法等。假如是有關情緒或健康狀況的查詢，協會註冊護士及社工團隊便會提供相應的跟進工作。

平安鐘服務對長者來說，猶如遙距照顧者。（鄧倩螢攝）

「你好！這裏是一線通平安鐘服務……」「一線通平安鐘」服務熱線中心的服務關顧員不會覺得自己只是個接線生，隔着話筒與長者建立起深厚關係。長者與關顧員之間，不是單向的關係，也不是只有一方不斷給予的關係，關顧員解答長者的查詢，長者也會主動致電關顧員聊天慰問。

聽得多來自自住長者的電話，自然了解並理解他們在社區生活的困難。長者安居協會發言人表示，要做到「居家安老」，社區支援網絡相當重要，因為有些長者不擅表達，即使面對困難，也會擔心妨礙子女工作、害怕成為別人負膽而不向外求助，寧願自己一個人處理。是故，支援網絡在這個時候就顯得更為重要，協會建議，作為親人或者鄰舍，應多主動關注與關心身邊長者，與他們傾談，以了解他們各方面的需要，令他們感受到被重視，特別是在這段新冠肺炎疫情肆虐期間。

「一線通平安鐘」早前公布，由去年7月1日至今年2月18日，該服務熱線中心共接獲逾千宗的新求助個案，較前年同期增加16%。在這些新個案當中，有近一半的個案需要進一步的情緒支援，更有87宗個案有自殺風險，較前年同期大幅增加85%。長者或因防疫，須留守家中，暫停或取消聚會活動，因而產生孤獨感，或留意到關於疫情的資訊時感到恐懼。

疫症初期，市面一罩難求，對於接收資訊不全的長者來說，他們相當擔心防疫物資不足。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，自1月底起，長者日間護理中心已暫停開放，不少上門的家居照顧服務也隨之暫停或只提供有限度的服務。原來讓長者消遣打發時間的地方關閉，長者也因為害怕外出會染病，便留守家中，長期沒與人交往接觸，久而久之便會形成孤獨感。再加上疫情資訊氾濫，種種因素累積起來，便很容易出現負面情緒。

因為疫情，市面的口罩及清潔用品一度出現短缺，當時便有電視台訪問過一位老伯，他聲淚俱下地表示沒有口罩使用。

代取藥贈口罩清潔用品

曾有一名患有高血壓的獨居婆婆致電求助，說自己曾清晨出門輪候購買口罩不果，情況最差時，家中只餘下一個已多次重複使用的口罩，更將那些只能一次性使用的口罩清洗後重用。適逢家中藥物分量只餘數天，本來已到取藥日子，但因為害怕外出感染病毒，長者不敢到診所取藥。長者接收資訊途徑比其他人少，所以，面對疫症，往往顯得手足無措。因為自我感覺身體狀況比其他人差，在防疫物資不足的情況下，恐懼感便油然而生。

在接到求助後，服務團隊立即送贈口罩、消毒洗手液等防疫物資予該名婆婆，並聯絡診所由協會代取藥物，解決了婆婆的緊急需求。這位婆婆的事情不是個別事件，協會表示最近有關防疫物資、覆診或取藥改期的查詢、情緒支援，以及涉家庭糾紛的求助個案有上升的趨勢。因應疫情，協會更特別推行「攜手抗疫．傳送平安」行動，主動致電了解長者最近身體狀況，覆診及藥物存量等，特別是傷殘、獨居及長期病患的一群。

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上文刊登於第211期《香港01》周報（2020年4月27日）《平安鐘不僅守護平安 隔着話筒撫慰長者心靈》。

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