「我們香港到底贏了什麼？」——去年「七一」衝擊立法會事件過後，從事港澳政策研究的鍾民杰接受《香港01》專訪，以此質問「反修例」示威者；他那時已對逐漸升級的暴力抗爭憂心忡忡，認為示威者破壞了原本用來保障所有人的運行制度和決策機制，恐怕會令「反修例」的「政治泡沫」愈膨愈脹，導致激烈衝突無日無之。報道出街後，鍾民杰曾遭一眾「黃絲」口誅筆伐，批評他詆毀了示威者奮勇抗爭、追求公義的高尚情操；然而事隔一年，鍾民杰當日所指卻都不幸言中，他再次與記者對話，苦心孤詣地剖析這場「大家都輸」的政治博弈。 （《戳破「反修例」的泡沫》系列二之一）

去年「七一」衝擊立法會事件過後，警民衝突愈發激烈。（資料圖片／余俊亮攝）

「我們要贏，就一起繼續贏下去。要輸，我們就要輸十年，我們整個公民社會十年永不翻身。」——去年7月1日當晚，佔領立法會的示威者之一、《香港民族論》編者梁繼平摘下口罩的慷慨陳詞，令不少市民動容，紛紛呼籲「不篤灰、不割席、不指摘」；然而，那一幕幕在神策研究院政策實驗室總監鍾民杰看來，卻是社會機制崩壞的開端，他更「預言」香港將會陷入很長一段時間的混亂，導致大家都輸。

延伸閱讀：【逃犯條例】制度維護者問反修例——香港到底贏了什麼？

「我不是要證明『我很厲害』、『成功預言』，而是希望大家好好反思，到底應該汲取怎樣的教訓。」事隔一年，香港尚未完全「止暴在制亂」，鍾民杰再次和《香港01》對話：「就算政府最終撤回修例，但香港肯定什麼都沒有贏過，因為每一次所謂的『成功爭取』，其實只是退回原點，而沒有建設過任何東西——《逃犯條例》不會永遠不再修訂，被打爛的立法會、地鐵站、店舖等等也都繼續營運，而最失敗的，是讓全世界看到香港人可以有多可怕，竟然連人性關懷、是非善惡等底線都可以拋棄，這對香港的名譽損失非常巨大。大家想想，內地人怎麼看你？外國人怎麼看你？」

反修例者肯定會反駁，這場聲勢浩蕩、連綿數月的社運浪潮，足可見證大家爭取民主的決心，令香港贏得全世界的尊重和關注，而他們也只期待與「西方自由世界」連結、建構「台港命運共同體」，根本不在乎內地如何看待香港；以至於，當去年訪港旅客按年大跌14.2%至5,590萬人次，零售總銷貨價值也減少11.1%至4,312億元，造成自1998年以來最嚴重打擊時，他們不但不以為然，甚至「慶幸」示威令內地遊客卻步，使香港不太擠迫。

《香港民族論》編者梁繼平（圖中）佔領立法會後，呼籲全港「要贏一齊贏」，但鍾民杰當時已斷言，極端衝擊的結果必然是「大家都輸」。（資料圖片）

「外國支持」基於「事不關己」的「離身感」

體驗「最美風景線」暴露「雙重標準」嘴臉「對外地而言，香港發生的事，總會有種『離身』的感覺。台灣人可以在台灣大聲呼喊『支持香港抗爭』，但他們絕對不願意看到自己的地方被打爛。正如我們在香港看到席捲全美的示威騷亂，只要他們不打到50個州份分裂，對我們來說可能問題不大。」鍾民杰說，外地所謂的尊重和關注，很大程度上是建基於這種「事不關己」的「離身感」，但當他們有機會親身體驗那道「最美風景線」的時候，就會暴露「雙重標準」的嘴臉。

至於示威者不以為然的「內地旅客」和「經濟損失」，經濟學出身的鍾民杰引述經濟學家對第一次世界大戰和1918至1919年流感造成的經濟影響所進行的研究，指出疫情對經濟影響通常是短暫而有限的，而戰爭的經濟破壞則是永久而無可估量，因為它不但破壞了廠房和基建，更影響了一代人的投資信心——「某程度上，『反修例』的衝擊破壞就像戰爭一樣，會令一整代人都覺得世界不穩定，經濟或會一落千丈，而這並非一時三刻就可恢復。」

反修例者又會說，是特區政府的無能和中央政府的強硬，令他們失去一整代香港人；但鍾民杰反問：「就算港府和中央不做任何事情，示威者就會支持他們，或者不再對抗他們？大家心照啦！問題是，對示威者來說，中央（中共）的存在就是錯的，他們總認為人家做的任何一件事情都是在損害自己，所以要想方設法推倒那些政策。現在倒好，他們所謂的『敵人』非但沒有因為他們的對抗而倒下，甚至拋出了『港版國安法』，變相又給了他們一個對抗的目標，接下來甚至會給出愈來愈多目標，示威者會累死的。所以，這個遊戲是他們自毀的。」

反修例擾攘一年，鍾民杰希望港人好好反思、吸取應有的教訓。（資料圖片）

反對者永遠以「中共」為「假想敵」

「喊喊口號、拋拋磚頭，就可以贏？」鍾民杰曾經擔任理工大學中國商業中心副研究員和珠海學院「一帶一路」研究所研究員，後來獨立創辦港澳公共政策研究組織「神策研究院」，去年推出以2012年反國教事件為藍本的研究著作《黃絲之亂：戳破香港政治泡沫的原理》，從能戰、識敵、先勝、同欲、害敵、無鬥、破壘、善後等八大策略拆解那場政治博弈背後的原理和依據，沒想到出版後不久便遇上反修例風波。

鍾民杰感慨，所謂抗爭周而復始地出現，諷刺的是由於特區政府並沒有從八年前那場以「擱置」告終的失敗博弈中汲取任何教訓，更加沒有修正動輒就向示威者屈服的決策機制，導致那團以「反中反共」為終極目標的政治泡沫日益膨脹，令香港再遭折騰。

「示威者總說『香港要贏』，而所謂的『贏』就是『打倒乜乜』，但其實他們根本不懂什麼叫輸贏。為何『要贏』就一定要與人為敵？為何『要民主』就一定要打倒某個團體？」鍾民杰引述老子《道德經》中「善勝敵者不與」一句，認為真正的勝利者根本不會爭着與人交戰，「但示威者卻糊裏糊塗地去爭，以為打走一個警察、讓他們退守到下一個街口，再拋幾塊磚頭、喊幾句口號，這樣就叫做『時代革命』了嗎？這樣香港就可以贏了嗎？」

「革命」原本充滿痛苦和卑賤，但在香港，「抗爭」變成老少咸宜的「活動」。（資料圖片）

「改變的榮耀」堆砌「虛假的幻想」

「抗爭」變成老少咸宜的「活動」

鍾民杰分析，主事者先設定一個永遠打不倒的敵人為對抗目標，而只要敵人不倒，即一直無法達標，他們就可以持續動員，藉此獲取他們所想要的政治利益——那可能是體制內的政治資源，也可能是「改變世界」的榮耀感。以「反修例」為例，示威者一開始便高呼「立即撤回」，意味要求對方「馬上有損失」，但在政治現實上並不可行，可以說，他們設定了一個無法達成的目標，令抗爭者持續擁有可以攻擊對象；而「反修例」的效應之所以能被放大，則是源於主事者以「改變世界」作號召，並把抗爭打造成老少咸宜而成本極低的「活動」。

「革命是痛苦，其中也必然混有污穢和血，決不是如詩人所想像的那般有趣，那般完美；革命尤其是現實的故事，需要各種卑賤的、麻煩的工作，決不如詩人想像的那般浪漫；革命必然有破壞，然而更需要建設，破壞是痛快的，但建設卻是麻煩的事。所以對於革命抱着羅曼蒂克的幻想的人，一和革命接近，一到革命進行，便容易失望。」在近代文學巨匠魯迅先生筆下，「革命」的成本高昂得超乎人們想像。

「裝修」店舖、喊口號、拋磚頭，就可以「革命」嗎？社會能夠因而彰顯公平正義嗎？（資料圖片／張浩維攝）

假到真時真亦假

年輕人被推向衝突最前線

然而，在「反修例」操弄之下，這場「時代革命」卻成了既「高尚」又「時尚」的玩意——在社交媒體轉載有利自己或攻擊敵人的新聞，參與人云亦云彷彿可以壯大聲勢的聯署，在集會中叫叫口號、做做手勢、唱唱慷慨激昂的《願榮光歸香港》，彷彿就可以把敵人「娛樂至死」一般，這也令成年抗爭者放心地把原本應該被好好保護的學生甚至小童，推向政治衝突的最前線，被迫承受沉重的罪責。

鍾民杰指出，那種「改變的榮耀」不過是「虛假的幻象」，「但他們並不在乎真假，因為只要大家聚集在一起的那一刻，可以一起營造一種好像很真的感覺，藉此凝聚一股好像無堅不摧的力量，他們就會以為自己真的有能力可以『打倒中共』、『光復香港』，然後繼續以此為動力去抗爭，而只要政府退縮，就會讓他們加深那種『可以贏』的想像。」

除了共同營造「虛假幻象」、鼓動「人人革命」之外，鍾民杰認為，「反修例」的政治泡沫就像香港的樓市一樣，是基於錯誤的理論而達到的「自我實現」，但結果最終站不住腳。繼續閱讀：戳破「反修例」的泡沫（下）——「戇居政府」助攻「非理性亢奮」

反修例風波一周年回顧︰

+ 26 + 25 + 24

相關文章：

反修例風波一周年｜香港生了一場黃藍對立的「顏色政治病」

【反修例】從百花齊放到只有藍黃：顏色能否代表我？

【反修例】捲入「內鬥」旋渦？ 其實，藍黃仲有得傾

【反修例】疫情及社會動盪後 香港會出現新五大訴求嗎？

上文節錄自第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《戳破「反修例」的政治泡沫》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

【01倡議】聽四代人之苦 解深層次結構矛盾

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，閱讀更多深度報道