熱愛時裝的人們，每年的2/3月及8/9月總會金睛火眼留意四大名都（巴黎、米蘭、紐約、倫敦）的秋冬及春夏時裝周，今年意大利首先爆發嚴重疫情，為防群聚感染，Giorgio Armani決定將2020秋冬大騷改為網絡直播，現場只有模特兒行走，沒有觀眾；而在巴黎，從未公開直播時裝大騷的殿堂級品牌Chanel亦首度推出實況直播。 撰文：曹民偉

承接上文：新冠肺炎】季度銷量恐大跌六成 全球奢侈品行業陷寒冬

原本應該是名模、明星、名人彼此競艷的名利場，卻變成了一張張戴着口罩、難以辨別漂亮與否的面孔。根據BBC報道，倫敦時裝周因為出入境限制，現場少了中國買家的面孔，來自中國的原料及製成品亦未能送達，而且部份設計師更無法如期展出作品，而上海、首爾和東京的時裝周也相繼停辦。紐約大都會博物館對外關係官宣布：原定於5月4日舉行的時尚界重要聚會Met Gala正式取消。

Gucci手袋今年首季訂貨量銳減55%。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，時裝品牌首季春夏時裝皆損失慘重，Gucci手袋今年首季訂貨量銳減55%，LV則減少30%。美國投資銀行傑富瑞（Jefferies Group LLC）的分析師預測，英國品牌Burberry會因此在第一季度損失約一億英鎊（約9.7億港元）。意大利品牌Salvatore Ferragamo第一季度收入2.2億歐元（約19.3億港元），較去年同期下跌30.6%，其高層表示：「隨着新冠肺炎病毒引起的流行病迅速擴散，導致2、3月集團在亞洲、歐洲、美洲等全球各地市場情況逐步惡化。」另一個意國時裝品牌Moncler第一季銷售額同比大跌18%至3.1億歐元（約27.2億港元），包括中國內地在內的亞洲地區銷售額更大跌22.5%至1.3億歐元（約11.4億港元）。

新冠肺炎疫情持續，歐美未有放緩迹象，原定今年9月舉行的巴黎2021春夏時裝周，Saint Laurent、 Armani、 Valentino均已先行宣告退出，改作網絡直播；原訂於7月熱起來的巴黎2021春夏男裝周和2020秋冬高級訂製時裝（Haute Couture）周也喊停，前者改於線上發布；米蘭時裝周同樣改在線上舉行；至於即將到來倫敦2021春夏男裝周，意大利國家時裝商已表示，會提供線上平台，並分享視頻、圖片及訪談，以及舉辦線上研討會、直播演講等活動。

與此同時，英國時裝協會宣布將倫敦時裝周改為線上直播，並且男女時裝周合併起來。長期以來，時裝騷都是一場親身直擊與衣香鬢影的盛會，然而，網絡直播令極度尊貴的時裝大騷「進入」尋常百姓家！

Bally將加快網絡轉型步伐，原定今年下半年發布的2021春夏系列，將以網絡時裝騷形式展出。（Getty Images）

Bally這個瑞士品牌以皮革鞋靴起家，從1851年創立至今已有169年歷史，瑞士當地更有一座蒐藏百年歷史產物的鞋類博物館，近年品牌轉型，形象年輕化，兩年前推出全新限量版聯乘系列Bally×Shok-1，將潮流塗鴉街頭藝術融入百年經典中，實現了奢華工藝與街頭藝術的完美結合。

《香港01》特別訪問了身在歐洲的Bally CEO Nicolas Girotto，談及奢華品牌如何迎抗這次新冠肺炎造成的衝擊。Nicolas指出，全球健康危機對奢侈品行業造成毀滅性影響，品牌在亞洲的業務佔比超過50％。自1月初以來，品牌一直應對疫情，當疫情蔓延到歐洲和美國，團隊之間加強紀律和團結意識，共同迎接重大挑戰。

「我們知道要做的第一件事就是保護全體員工的健康和福祉，因此我們採用了全面而嚴格的安全措施。」Nicolas談到由於九成的商店處於強制關閉狀態，他們採取行動以降低成本，減慢生產速度，重新協調供需，並避免過多庫存，減少資本開支。品牌也善用網絡，達到最大限度的補助。他們看到中國從疫情中復蘇，卻又因應歐洲疫情而陷入另一個階段。

Nicolas表示，這次危機挑戰令他們加快網絡轉型的步伐，將新工具引入工作流程，例如今年下半年度的2021春夏系列將以網絡時裝展形式發布。

Bally CEO Nicolas Girotto。（受訪者提供）

重振中國高端市場

股票價格最能夠反映全球奢侈品走勢，在疫情爆發之前，奢侈品行業發展態勢良好，根據股票經紀公司Equita的報告顯示，平均股票市值是2021年預期盈利的24倍，然而，新冠病毒的出現，各大奢侈品指數出現暴跌，其中全球奢侈品指數（World Luxury Index（PR） EUR）今年以來下跌19.35%。

在個別公司方面，以今年２月份計算，Burberry的股價下跌了15.6%（相對於1月份，下同），中國消費者是品牌最重要的客戶群之一，佔近四成的銷售額，疫情下卻關閉了內地64家門店，其中24家屬臨時關閉，集團也將原定於4月23日在上海秋冬時裝周期間舉行的時裝騷推遲；Prada股價也下跌15.5%，集團也推遲原定於今年5月21日於日本舉行的2021年度的度假系列大騷；Salvatore Ferragamo股價下跌了14.3%，已累積下滑33.4%，市值剩下21億歐元（約184億港元），只為2015年巔峰時期的一半；Tod's則下跌了15%，集團已經是連續第四年銷售下滑引致股價下跌，2019財年總銷售額同比下跌2.6%至9.16億歐元（約80億港元）。

歐洲投資銀行已發出預警，全球奢侈品銷售額將在第一季度平均下降8%，其中被視為核心動力的中國市場將大跌40%。

英國著名內衣品牌Victoria's Secret宣告由於銷售下跌37%，決定今年關閉全球250家專門店；今年２月，銅鑼灣羅素街佔地三層的Prada旗艦店亦關閉；到４月，廣東道的Valentino雙層旗艦店則宣布因租約期滿而結束營業；MCM位於本港核心購物區三間分店相繼結業；Fendi將整個亞太區採購部門遣散。

英國著名內衣品牌Victoria's Secret宣告由於銷售下跌37%，決定今年關閉全球250家專門店。（資料圖片／羅國輝攝）

旗下品牌包括Gucci、Alexander McQueen、Balenciaga、Saint Laurent、Bottega Veneta等的開雲集團（Kering）今年首3個月，整體收入較去年同期下跌15.4%，香港地區下跌幅度更高達50%，其中最賺錢的Gucci全球銷售額下跌了22.4%，包括中國內地在內的亞太市場跌幅更高達32%。

Valentino母公司卡塔爾投資基金Mayhoola於４月財政報告顯示有近2,000萬歐元（約1.75億港元）的賬面損失；Coach母公司Tapestry集團第三財季銷售額同樣下跌高達兩位數字，淨虧損6.77億美元（約52億港元），核心品牌Coach銷售額下跌20%。

談到疫後如何拓展或重整大中華市場，Nicolas表示，大中華區是品牌收入最高的市場，擁有超過60家店舖的龐大零售網絡，現時已確定所有店舖都重新開放，儘管速度很慢，但仍在逐步復蘇中。目前的交易量幾乎與去年相近，在線業務更表現強勁，達到雙位數增長。品牌早於2019年在「天貓奢華展館」（TMall Luxury Pavilion）開設網上銷售平台，寄望可取得佳績。品牌已聘請新夥伴推動數碼化及宣傳策略，以加強米蘭與上海團隊的合作。

Nicolas表示，「自從上世紀八十年代初期進入大中華市場以來，品牌業務取得重大進展。我們持續看好前景，而且發展戰略仍然堅定不移。5月於（杭州的）杭州大廈購物城及（上海的）八佰伴百貨開設了新的零售店，未來將增加在天貓網上平台的投資，並會陸續推出獨家活動及實時直播。2020年市場普遍認為旅遊業發展將處於低水平，我們將聚焦於本地旅客的需求，例如吸納到或在中國國內旅行的客戶。」

LVMH旗下工廠生產的DIOR洗手液。（資料圖片）

疫後的危機與生機

世界最大的奢侈品集團LVMH（路威酩軒）旗下有多達70個奢華品牌，包括旗艦品牌路易威登（Louis Vuitton），另外還有Dior、Fendi、Loewe、Celine等。今年第一季度營業額為106億歐元（約930億港元），同比下跌15%；英國《每日郵報》（Daily Mail）估計其集團主席貝爾納˙阿爾諾（Bernard Arnault）在疫情期間，身家損失高達300億美元（約為2,320億港元）。

貝爾納˙阿爾諾是世界排名第三大富豪（福布斯世界富豪排行榜），這位資產高達1,096億美元（約8,483億港元）的富豪早前接受訪問時說，如果疫情持續三個月不會很可怕，「如果持續兩年，那將是另一回事了。」

法國皮具品牌Hermès也暫時關閉了各地店舖，以及旗下的42間工場，高層更放棄了加薪及花紅，在疫症期間，品牌並沒有向政府拿取補貼，反而捐款超過2,000萬歐元（約1.75億港元）幫助法國抗疫。

Hermès第一季度銷售總額同比下跌7.7%至15.1億歐元（約132億港元），表現比預期為佳，其經典的Birkin Bag（品牌上世紀八十年代為英國女星Jane Birkin專門設計的手袋款式）有着長長的等候名單，因此比起其他時尚品牌更能抵受嚴重的經濟衝擊，至今仍能保持穩定業績。

隨着各大拍賣場出現Hermès的包包拍品，它已不只是奢侈品，而是值得入手、可保值、具增值潛力的投資產品。

廣州Hermès專門店。（Hermès網頁圖片）

有趣的是，4月11日廣州Hermès專門店重開之日，出現大量排隊購物的人龍，其單日銷售總額創下了大約2,100萬港元的驚人數字。顯然，消費者透過瘋狂購買奢侈品來紓解多日禁閉在家的壓力。

面對銷售寒冬，Bally如何在芸芸奢侈品牌中扭轉乾坤？Nicolas表示：「創意和創新是公司擁有近一百七十年歷史的特質，也是未來發展路線圖不可或缺的一部份。品牌的未來取決於我們加快變革的決心，以及尋找獨特和創新方案的能力。」

Nicolas又補充，公司將繼續秉承重視工藝、追求質素的優良傳統，未來將透過各式活動和有意義的計劃（如山區保育計劃Peak Outlook）加強這些支柱，對於鞏固品牌在疫情後的市場地位至關重要。Bally的可持續發展路線圖已訂出關鍵目標，以推動供應鏈的創新，例如預計在2025年確保所有皮革可追溯農場產地。

Nicolas再三強調，Bally將繼續把質量和工藝放在首位，創造出永恆的產品。品牌將繼續調整和加強可持續性發展，並朝着疫後制訂的目標努力。他相信疫後世界會出現更有趣的趨勢，公司會進一步規劃發展藍圖。

上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《現場時裝騷消失 名牌飄入百姓家》。

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