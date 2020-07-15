自2017年上台以來，美國總統特朗普高調禁制和刑事化中國的「海外高層次人才引進計劃」（即「千人計劃」），動用聯邦政府部門特別是聯邦調查局（FBI）調查及起訴參加計劃的美國科學家。聯邦政府官員多次指控參加「千人計劃」的科學家涉及「學術間諜」（academic espionage）和「知識產權偷竊」（intellectual property theft）等罪。例如，直至今年3月，負責生物、醫學和公共衞生領域的科研資助的美國政府機構「國家衞生研究所」（National Institutes of Health，NIH）已接觸境內84所高等院校和研究機構，懷疑超過180名科學家隱瞞海外研究資金。NIH已向聯邦政府部門檢舉超過27名科學家，NIH官員指控這批科學家均涉及「不道德行為」和缺乏「誠信」。 撰文：黃伯農

重心轉移東方

筆者認為，美國禁制「千人計劃」導致兩種地緣政治結果。

首先是地緣經濟重心正從西方過渡到東方。於這地緣經濟過渡期（geo-economic transition）內，中美爭奪科研人才和他們掌握的技術。中方能以優厚條件吸引外國人才到中國工作和從事研究，反映中國具經濟實力和良好教研環境。但美方未能以更優厚條件留住人才，反以具敵意性的調查和法律手段去騷擾、打擊和刑事化科研人才，這或反映當今美國統治精英未能適應經濟權力已向東移的事實。

中國是繼上世紀日本之後，另一個有能力挑戰美國科技經濟領導地位的東亞經濟體。美國統治精英現在需要同時應付來自中國、日本和德國等的地緣經濟競爭壓力，也要同時應付來自中國和俄羅斯等的科技地緣政治競爭壓力。

2020年6月9日，美國司法部起訴哈佛大學教授利伯，指控其隱瞞參與了中國的「千人計劃」。（資料圖片／路透社）

第二是西方白人統治精英正逐漸遠離全球地緣種族政治的權力重心。於這地緣種族過渡期（geo-racial transition）內，新冠肺炎疫情暴露西方白人統治精英不能保護非白人低下階層（特別是非洲裔人士）的生命的事實。白人統治階級對疫情也手足無措，美國疫情愈見嚴重，削弱了二戰以來「只有白人才能管治好世界」的敘述的認受性和合法性，也打擊了白人統治者的自信心。而今次東亞國家應對疫情的相對成功經驗和措施，則增強了全球不同種族對東亞統治階級的管治信心。大流行便反映當今西方白人統治精英仍未適應種族政治重心外移東方的趨勢。而譚蔚泓所發明的新冠病毒測試劑，便證明了美國統治者禁制「千人計劃」是種族歧視所導致的戰略和政策錯誤。

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《美國禁制「千人計劃」的地緣政治結果》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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