【新冠肺炎．深度】抗疫政治化害港 政府需要實事求是

香港疫情從七月初開始急轉直下，甚至可以說瀕臨失控。短短的一個星期內已經新增284宗，當中本地案例多達223宗，無法追溯源頭的本地感染更是超過81宗。 此時此刻，我們必須實事求是地討論和認識兩個關鍵問題：其一，如何切斷本地目前的傳染鏈條，解燃眉之急；其二，如何阻截海外輸入，為社會恢復正常運轉奠定基礎。 撰文：新方向HK

首先，對於當下兇猛席捲香港各區的本地傳播，港府需要採取的手段其實非常清晰明瞭：實行果斷和嚴厲的社交距離政策，減低再次通過社交聚集擴散的機會；同時，在全港進行大規模的病毒核酸檢測，儘早發現並收治帶病人群，及時切斷傳染鏈條。雖然此舉無可避免會在短期內對市民的正常生活產生巨大的影響，但面對瀕臨失控的疫情，我們已經別無選擇，一旦不果斷行動，任由醫療資源被擠兌，最後的惡果可以是毀滅性的：市民甚至可能需要付出生命的代價，這是完全無法用經濟損失來衡量的。

本港第三波疫情大爆發，本港食肆每晚6時至翌日早上5時只能外賣。（資料圖片／李澤彤攝）

「新方向HK」看到政府在過去的周末，似乎仍然猶豫不決。但所幸，在周一（7月13日）夜晚，政府總算推出了一系列收緊社交距離的措施（包括限聚令、食肆暫停夜市堂食、娛樂場所關閉等等），尤其是終於開始向內地專業機構求助，短期內有望額外為本港40萬高危人群進行檢測篩查，以補缺本地測試能力不足的短板。

一如所料，政府推出的措施立即引來了不少的攻擊和質疑，尤其是在向內地求助以提升核酸檢測能力一事上，更是觸動了不少凡事政治掛帥的政客/專家的神經，各種陰謀論和抹黑論又再喧囂而上。但任何一個真正有為和對人民負責的政府，在這種關鍵時刻，都不應再被泛政治化的思維所騎劫，而是應當專注解決當下的疫情危機。還市民一個安心平安，才能得到最有力的真正民意授權。

限聚令首次收緊，公眾地方聚集的人數限制由50人減至最多4人。（資料圖片／余俊亮攝）

而除了解決當下的病毒擴散危機，政府仍需要認真檢討關鍵一點：輸入風險到底是在哪裡？

有一組最新的資料很能說明問題：政府從7月9日開始對入境的所有獲豁免隔離的機組人員/船員進行病毒核酸檢測，短短的6天內，已經有16名機組人員和船員確診，分別來自美國、英國、哈薩克、菲律賓、印度、德國、土耳其、亞塞拜然和芬蘭。疫情影響下，每日抵港的航班和貨輪總數已經極為有限，這樣的確診率非常驚人，也清晰顯示了風險所在。不要忘記，在7月9日之前，所有這些來自海外的機師和船員，都是可以自由在港活動，不受任何限制。這些數字也不難說明，當下大量的本地無源頭的案例到底如何產生。

政府周一晚也規定，從海外高風險地區返港旅客，在登機前必須出示病毒檢測結果呈陰性的證明，否則航空公司將會受罰。這條措施確實是可以有效從源頭上阻截輸入案例，但政府翌日所公佈的高風險地區名單，則著實令人費解：這份名單包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，但美國和巴西竟不在其列！根據最新資料，7月13日美國單日新增超過6.5萬人，巴西超過2萬人，幾乎佔了全球當日總新增案例的40%。疫情如此嚴重，政府竟堅持不將美國和巴西列入高危地區，是完全不合邏輯，市民也絕對無法接受。類似這般莫名其妙、根本不是從科學出發的政策，並非孤例，政府必須拿出實事求是的態度，立即糾正。

一位戴著口罩的旅客在羅馬法林明高機場。6月3日，政府宣佈了一系列解除封鎖措施為重新迎接遊客做準備。（資料圖片／路透社）

正如《香港01》一篇深度報道所言：「香港政府完美示範——手好牌打到爛」。但亡羊補牢，未為遲也，「新方向HK」仍然真誠倡議港府，採取果斷措施，莫再被泛政治化風氣左右，才能真正切斷本地傳染，阻斷國際輸入，讓香港社會渡過難關，重回正軌。而任何在如斯關頭，仍然要在抗疫議題上玩弄政治、指鹿為馬的政客，終將玩火自焚，遭人唾棄。