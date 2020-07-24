隨着歐洲的新冠肺炎疫情緩和，歐盟繼宣布恢復讓區內國家旅客通關後，再容許部份境外旅客入境，包括澳洲、加拿大、日本和韓國等。過去三年，長期逗留在歐洲的筆者亦很想再次出走，如今卻只能翻看照片「止渴」，但也勾起筆者對一個小小的前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦（Moldova）的回憶。 撰文：方婕

提到摩爾多瓦，大多數香港人的第一個反應恐怕是「沒聽過」，原來，這個地處羅馬尼亞和烏克蘭之間的貧窮小國，不但是葡萄酒生產大國，教育也非常普及，但由於地緣關係和歷史淵源，慘成俄羅斯和歐盟的磨心。這個東歐小國在世界上的存在感確實很低。談人口，摩爾多瓦才約300萬，而領土面積比它小的比利時卻有逾1,100萬人。

曾經作為蘇聯的一部份，今日摩爾多瓦夾在羅馬尼亞和烏克蘭兩個東歐大國之間。自從蘇聯解體之後，摩爾多瓦於1991年宣布獨立，其前身是蘇聯的「摩爾達維亞蘇維埃社會主義自治共和國」，俄語簡稱摩爾達維亞（Moldavia）。４月的摩爾多瓦氣溫適中，日照時間一直到晚上八時左右。筆者漫無目的地走着，直至黃昏，回去青年旅舍之前，才到了當地的超級市場一趟—逛超級市場是快速了解當地物價指數的最佳方法，必定是旅途的重點行程之一。

摩爾多瓦的國旗顏色和羅馬尼亞一樣，其官方語言也是羅馬尼亞語。（Getty Images）

成人識字率近百分之百

超市內的貨品都非常便宜，唯一障礙是所有標籤都是以羅馬尼亞文標示（羅馬尼亞文為當地的官方語言）。筆者駐足凝視着熟食檔口良久，在想着今晚要吃什麼，突然有位帶着小孩的媽媽用英語問：「你需要幫忙嗎？」筆者大驚失色，非常失禮地回應了一句：「你為什麼會說英文？本地人都會說英文嗎？」她笑着回應：「我有讀過英文，所以我會說一點。」跟她說了想買什麼後，她便幫忙向櫃枱職員解釋，更表示有什麼需要幫忙翻譯都可以找她。

青年旅舍的老闆是一位意大利人，來到摩爾多瓦旅遊後便愛上這裏，決定要開一間旅舍接待來自世界各地的旅客，使命是讓更多人認識這個小國。筆者在舍內遇到幾位美國人，言談間，才發現他們在摩爾多瓦上班，只是暫住這間旅舍。細問之下發現，原來他們在當地學校教英語，其中一位男生表示，在當地尋找教英語的工作並不困難，因為摩爾多瓦非常重視教育，全民免費教育，注重推行三語的教育環境：羅馬尼亞語、英語和俄語，成人的識字率高達99%。

摩爾多瓦是農業國家，剛入國境，滿眼都是綠油油的田園景色。（Getty Images）

世上最大葡萄酒收藏地

摩爾多瓦可能毫不起眼，但絕對不包括葡萄酒。「來自摩爾多瓦最好的葡萄酒，獻給你和你摯愛的人。」這是俄羅斯著名詩人普希金筆下盛讚過的摩爾多瓦葡萄酒。要說出歐洲偉大的葡萄酒製造地，十居其九都會大聲說「法國」，哪有人會想到摩爾多瓦？位處於羅馬尼亞和烏克蘭之間的國家，是歐洲遊客量最少的目的地。人家雖然只是一個地域小國，卻也是名副其實的葡萄酒生產大國。

摩國是國際葡萄酒組織的五個始創國家之一，其他四國是意大利、法國、德國和西班牙。考古學家在摩國發現了二千五百多年前的葡萄藤化石，反映早自公元前三世紀末起已發展葡萄酒，經歷種種障礙如遭受奧斯曼帝國禁止釀酒二百多年、第一次和第二次世界大戰使葡萄園支離破碎、到了上世紀八十年代中期的蘇聯禁酒令，被形容為一場民族慘劇。但「你有張良計，我有過牆梯」，為了保護收藏百年的珍貴葡萄酒，聰明的酒窖主人在地下建立了暗室，隔着偽裝成牆壁的石門，避過一劫。而此室便位於摩國最大的酒窖米勒斯提米西。

繼續閱讀：【歐洲小國】摩爾多瓦入歐盟脫貧困難重重 皆因「國中國」累事？

作者簡介： 方婕 全職旅遊人，兼職金融業 閒時攝影寫字，分享見聞

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 曾為前蘇聯加盟共和國 田園小國摩爾多瓦成強權磨心》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。

222期《01周報》精選內容：

【封面故事】從唇槍舌戰到肢體衝撞 議事廳如何淪為泥漿摔角場

疫情撕破「國際都會」假面具 外傭隔離期間歷盡歧視與辛酸

【深度解讀】不能教的「秘密」 纏繞校園的教育紅線

【國際專題】千年神殿爭奪戰再起 「聖索菲亞」的當代難題

【科技．未來】當華為被封殺 群雄逐鹿5G市場