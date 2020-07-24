品嘗過摩爾多瓦「國寶」後，這個國家還有另一樣吸引的事情。從地圖上看摩爾多瓦東部是不會看出什麼異樣來，但親身到過後才發現摩爾多瓦境內藏有「另一個國家」。「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」（Transnistria）是歐洲幾個未被普遍承認的國家之一，也被認為是親俄分裂勢力。國家位於摩爾多瓦東部的德涅斯特河沿岸地帶，大部份領土位於德涅斯特河東岸，於是又叫「德涅斯特河左岸」、「外德涅斯特河」、「德左岸」。

承接上文：【歐洲小國】曾為前蘇聯加盟共和國 摩爾多瓦成強權磨心

不獲承認的「國中之國」

德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國的獨立源於蘇聯解體後摩爾多瓦的一場內戰，起因是由於德左岸的人不滿摩爾多瓦當局試圖將國土併入羅馬尼亞版圖，並取消俄語的官方地位。俄羅斯派出一支維和部隊干涉內戰，成為了德左岸的靠山。這個「國家」多次公開要求加入俄羅斯聯邦，但是沒有得到俄羅斯的正面回應。這個國家的地位沒有得到任何主流國家的承認，包括俄羅斯在內。

德左岸國旗和國徽仍沿用蘇聯時期的鐮刀和斧頭為象徵。（網上圖片）

由於摩爾多瓦不承認德左岸的獨立，對於「摩爾多瓦境內」的自由活動不設界限。而另一邊德左岸認為自己是獨立國家，當然要設立邊境了。檢查站會發出一張「入境卡」，上面寫上可停留的日數。這張「入境卡」不能丟，「出境」時會有專人回收。

到埗後，筆者便到找換店去換德涅斯特河沿岸盧布，它有三盧布、五盧布、十盧布的塑料硬幣，像某兒時零食品牌的塑料奇多圈和硬紙圈的合體版一樣。德涅斯特河沿岸盧布是由該國的中央銀行發行的，是當地唯一的法定貨幣。可是，一離開德左岸後，這種盧布便立即變成廢紙，根本無法兌換。

德涅斯特河沿岸盧布。（網上圖片）

狹長的德左岸在地圖上毫不起眼，但這裏絕對是蘇聯解體後保留了最多蘇聯痕迹的地方。國旗和國徽仍沿用蘇聯時期的鐮刀和斧頭為象徵，走在街道上到處都可以看到牆上刷着「團結就是力量」的標語，加上隨處可見的列寧雕像，就像七八十年代的蘇聯城市。

德左岸之所以能「獨立」至今，全靠掌握着摩爾多瓦的命脈—電力。在電力極不穩定的蘇聯時代，德左岸保證了蘇聯航空科技研究和尖端武器製造的順利發展。因此，只要摩爾多瓦稍有舉動，德左岸就能隨時斷電；這方面與俄羅斯以天然氣供應去處理歐盟制裁的方法如出一轍。

狹長的德左岸在地圖上毫不起眼，但這裏絕對是蘇聯解體後保留了最多蘇聯痕迹的地方。圖為在摩爾多瓦街頭隨處可見充滿蘇聯味道的巴士。（資料圖片）

夾在歐盟和俄羅斯之間

摩國一直想要加入歐盟，以助脫貧。但正因為太貧困，要入歐前，摩爾多瓦的經濟必須持續改革才有希望。除了經濟問題外，以上所提及的德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國亦是重大的障礙。歐盟不會接受政局動盪又有分離主義的國家加盟，駐在德左岸的俄國軍隊又是考慮因素之一。然而，隨着2016年摩爾多瓦親俄總統伊戈爾．多東（Igor Dodon）上任，摩爾多瓦要短期內申請入歐或進行入歐談判更加困難。

除了自行申請加入歐盟外，摩爾多瓦另一種入歐捷徑有可能是與羅馬尼亞合併。摩爾多瓦不時爆發示威，要求該國與羅馬尼亞統一。不過，無論以任何方式加入歐盟都有一個反對聲音—俄羅斯。俄羅斯把軍隊放在摩爾多瓦的主權問題和電力供應點的德左岸內，目的只為阻延摩爾多瓦的西方化進程，使其不敢輕舉妄動。再者，德左岸非常親近俄羅斯，甚至想要加入成為一分子。俄羅斯當然不理，否則就沒有籌碼在手。

作者簡介： 方婕 全職旅遊人，兼職金融業 閒時攝影寫字，分享見聞

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 曾為前蘇聯加盟共和國 田園小國摩爾多瓦成強權磨心》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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