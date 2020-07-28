種族議題一直是荷里活樂此不疲的拍攝題材，除了女權，就是黑人平權。串流平台Netflix的新作《絕命邂逅》（Fatal Affair），正是一齣近乎全黑人演出的驚慄片。若以平權角度評分，本片完成度極高，甚而顛覆了傳統平權片設定，惟以驚慄衡量，成績只屬中規中矩。

本片核心是危險情人故事。（《絕命邂逅》劇照）

黑人題材雖為風尚，但本片核心卻是老掉牙的危險情人故事，換言之，只是舊酒換新瓶。由上世紀八十年代的經典電影《孽緣》，到近年的《對面的男孩殺過來》，類似題材堪稱從無間斷，長拍長有。新作在主戲處理上，遺憾地無甚出彩之處，劇情發展皆屬意料之內，甚至作為主菜的驚慄場面，亦僅用上最省工夫的「jump scare」，背後並無凌厲懾人的背景氣氛。電影只做到基本的起承轉合，雖具有一定的娛樂性，但僅此而已，堪如流水作業。

《絕命邂逅》同樣談及平權，卻扭轉「白上黑下」的分野，片中黑人皆為專業人士，與其他白人中產無異—那麼，電影如何帶出平權訊息？黑人還有「權」要「平」嗎？此乃《絕命邂逅》與別不同之處，亦為黑人平權片譜寫了時代新篇章…

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《《絕命邂逅》創新的平權 老舊的驚慄》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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