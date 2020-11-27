施政報告2020 | 航運物流新政「清零」 港府無力拯救「夕陽產業」

特首林鄭月娥兩周前透過視像出席第十屆物流航運及空運會議，承諾將在新一份《施政報告》公佈航運物流的全新扶持政策；然而，她前日（11月25日）發表《施政報告》時，卻完全沒有提及「航運物流」，遑論推出任何拯救這個被指「夕陽產業」的新措施。

承諾落空 實質支持在哪裡？

曾為「世界港口一哥」的香港，港口貨物吞吐量已經跌至第八位，不及上海的一半。特首林鄭月娥兩周前透過視像出席第十屆物流航運及空運會議時強調：「物流業、航運和航空業的發展機會在全球是明確的，包括香港。」她還「大賣關子」，表示已向中央爭取相關惠港措施，並著與會者關注即將發表的《施政報告》。然而，當《施政報告》千呼萬喚始出來，所謂全新扶持政策卻完全「隱形」，令她兩周前信誓旦旦的承諾成了「空頭支票」。

11月25日，特首林鄭月娥發表新一份施政報告。（李澤彤攝）

不過，如果要深究，特首不算「講大話」，因為她真的提到「物流」兩字，但不是新政而是去年興建的「高端物流中心」——位於香港國際機場，佔地約5.3公頃，樓高12層，總樓面面積預計達38萬平方米，由阿里巴巴集團旗下「菜鳥網絡」合資開發，耗資1000億元人民幣。特首日前在《施政報告》表示，「高端物流中心」會按照計劃，於2023年完工。

香港恆生大學決策科學學院副院長（外務）黃惠虹指出，那其實是片發展滯後的地塊，自港英政府1989年提出俗稱「玫瑰園計劃」的《香港機場核心計劃》開始，已被預留用作物流發展，但直到赤鱲角機場落成以來的20多年，「那塊地就一直『嗮太陽』。後來配合第三跑道的發展，獲阿里巴巴投資，才建了這個『高端物流中心』。」

她直言，這份《施政報告》與航運物流沒有太大關係，主要關注航空客運發展，例如機場三砲、港珠機場合作、在港珠澳大橋香港口岸人工島興建自動化停車場等等；對於學界提倡多年的「多式聯運」，亦即一站式的海、陸、空貨運運輸，幾乎沒有著墨。

「夕陽支柱」 年年缺席《施政報告》

「你看世界各地碼頭，政府的參與度都好高，除了香港。」黃惠虹歎道。

航運物流產業的投資大、風險大、回報周期長，本身非常依賴政府支持。但在香港，儘管貿易及物流是香港「四大支柱」的核心支柱，產值佔香港GDP的四分之一，就業人數也佔整體就業人口近兩成，即發展物流的重要性不言而喻，但在林鄭任內數份《施政報告》當中，扶持「航運物流」的具體政策卻幾乎年年缺席，難免令人懷疑她未有意識政府角色的重要。

公道點說，林鄭對此並非完全沒有作為，也的確可見她「求變」的念想。在其首份《施政報告》中，她提出發展「海事服務」，但沒有具體政策，只說要「香港海運管理局致力擴展在海外及內地的海運業推介工作，引進知名的海運企業」。至第二份《施政報告》，終於有些實體政策出台，承諾支持發展高端航運服務，包括向船舶租賃業和海事保險業提供稅務優惠、打造香港成為「亞太區的船舶租賃中心」、注資「海運及空運人才培訓基金」等等。

但可笑的是，稅務優惠至今仍未落地，針對船舶租賃的優惠雖於今年6月完成修訂，但要到明年才能實施，而海事保險業的優惠則是「銷聲匿跡」，不再被提起；至於所謂「人才培訓基金」，更是「眼高手低」，一開始僅注資1億元，至2019年才「加碼」兩億元——不過，如果單憑區區三億元就能「建立一個有活力、多元化和具競爭力的專業及技術人才庫，支持香港海運和航空業的長遠發展」，世界上恐怕沒有如此「著數」的買賣。

世界物流商機無限 本港碼頭內外受限

全球航運物流蓬勃發展，只有香港在走下坡。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計，過去十年，全球總體貨櫃吞吐量都維持正增長，但香港卻跌多過升，在2015年更大跌9.8%，即使曾於2017年有6%的增長，爾後兩年又回復跌勢（見上圖）。

《香港01周報》本周詳細報道本港航運物流產業的發展困局，探究它如何從風頭無兩的「港口一哥」，淪為技術落後、運價昂貴的「夕陽行業」——從內部侷限而言，本港港口水域涉及落後、陸域空間不足、基建設備落後；從外部競爭來說，當內地港口逐漸開放，並且積極透過創新科技提升物流效率，香港未能與之發揮協同效應，結果只能節節敗退。

曾與香港面對相似困局的新加坡，目前以3,700萬個標準箱（TEU）的貨櫃吞吐量，排名世界第二。不過，新加坡當局早於2013年提出大士港（TUAS）規劃，引入5G、無人車、遙控吊臂、人工智能協調系統興建「智慧港口」，預計2040年落成後吞吐量將會翻一翻。

（資料圖片／盧翊銘攝）

本地智庫「團結香港基金」土地及房屋研究主管葉文祺呼籲，香港貨櫃碼頭的搬遷和升級迫在眉睫，因為新加坡也不是說搬就搬，而是規劃在30年內分四期發展，才能持續鞏固當地物流優勢。黃惠虹也認為，搬遷碼頭有助提升物流效能，目前「明日大嶼」即將展開研究，業界理應藉此「跳出來」向港府建言，因為「大嶼山很近機場，可以做到『多式聯運』。」