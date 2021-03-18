關於香港政制改革的看法和期望

撰文： 新方向HK 最後更新日期： 2021-03-18 19:30

3月17日，新方向HK受邀參加中央政府在港舉行的座談會，有機會分享關於香港管治和未來發展的看法和期待。

對當下政制改革的看法

新方向HK認為，一個政治制度的終極目標，也就是通俗所謂的初心：就是實現良好管治，為一群作為命運共同體的人民帶來福祉。而倘若以此為標準檢視香港社會，一個有目共睹的現實就是：在過去十多年的時間裡，現行的制度，尤其是選舉制度，確實已經無法再為這個社會帶來良好的管治。

表面上，在香港各級選舉當中，存在著非常激烈的競爭，每隔一兩年，就會有一場大規模的選舉/補選出現，牽動全社會的神經。但一個激烈到失控了的競爭，反而會造成無效的競爭。當整個政治生態均為極端化所綁架，越來越形而上學，就越來越少人關注真正的社會發展問題和民生問題。泛政治化的結果是新興的政治團體，幾乎很少有去討論社會發展和治理的政綱，更多的是依靠渲染極端情緒來吸引關注。而與此同時，很多曾經所謂的溫和政黨，也越來越傾向於政治表演，越來越靠近極端光譜。

在香港各級選舉當中，存在著非常激烈的競爭，每隔一兩年，就會有一場大規模的選舉/補選出現，牽動全社會的神經。（資料圖片）

在這種生態下，政府連保持正常運作，都寸步難行，更不用談及去改革和解決社會的深層次民生和發展問題。政府施政越困難，社會實際要去解決的問題越無法解決，民怨也就越積累越深，反過來越是創造了有利土壤，讓極端思潮和民粹主義發展壯大。越來越多的人被意識形態所綁定，香港無法同心向前。毫不誇張地說，香港本身的制度，已經是陷入了一個死結，積重難返。如果要從死結走出來，唯一的辦法就是跳出這個維度，根本性地進行改革，打破惡性循環。

選舉制度的改革自然會帶來議席的重新洗牌，但改革的目標，卻絕不僅僅是議席本身。歸根到底，衡量改革的成敗與否，仍然在於香港是否能夠回歸良政善治。全國政協副主席、港澳辦夏寶龍主任在3月初北京舉行的專題研討會上曾經指出，「要把各方面力量彙聚到發展經濟、改善民生這個第一要務上來」。國家領導人用了「第一要務」來形容這個問題，足可見中央對這個問題的重視和決心。

失控的競爭是無效的，但沒有競爭也是肯定不行。要找出能夠帶領社會前進的賢能之士，就需要在新的制度設計上，保持良性的競爭。既要制度性的防範極端激進勢力和分離主義分子，保障國家主權安全，也同樣要防範靠擦鞋上位的機會主義分子，或是香港本位的裙帶利益集團鑽了制度的空子。愛國者治港，本身便包括了對能力和擔當的要求。因此，應當鼓勵更多有能力、理性和務實的人才參與到社會治理之中，依法參選、依法當選。這部分人可能過去在極端化的環境下很難找到空間和位置，現在則應該給予他們更廣闊的參與機會。良性競爭對香港實現善治的大目標、大方向，是有幫助的，甚至可以說是必需的。

歸根到底，衡量改革的成敗與否，仍然在於香港是否能夠回歸良治善治。（資料圖片）

對有為管治的倡議

香港實在是有千頭萬緒的實際問題需要解決。未來的治港者團隊，應當要實現以胸懷國之大者、以民為本的賢能為主體，具備如此質素的團隊，才能夠妥善的處理好特區和國家之間的關係，才能夠有真正的決心去解決社會深層次矛盾。

行政主導下的政府問責官員，應當為房屋、就業、教育、社會流動、經濟增長等範疇的改革政策設立KPI，並細化、公開、透明各項公共政策承諾的落實情況，打造透明政府。

同時，參政議政力量也應當擯棄狹隘對立思維和小圈子思維，以香港和國家的大局長遠利益為依歸，共同踐行「真問責，不盲反，共承擔」的政治新風氣，落實好監督行政機構有效施政的憲制責任，重建官民溝通的橋樑，為整個社會的行穩至遠共同負責。

中央希望傳達的信息是非常明確的：「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的方針不會變，《基本法》當中的所訂立的方向和原則也不會變。（資料圖片）

對未來政制發展的展望

新方向HK相信國家對香港政治制度的發展，在堅持國家主權安全底線之餘，從來都是秉承實事求是的大原則。也就是說，政治制度要符合和適應社會當時處於的階段和現實，要能夠促進社會實現良好管治。香港社會的發展是動態的、複雜的，香港的任何政治制度也必然是動態的、發展的，而不會是一成不變。

值得留意的是，本次人大關於香港選舉制度改革的方式，是以修改《基本法》附件一和附件二以及特區政府配合的本地立法而落實。而《基本法》的正文並沒有作出修改。相信中央希望傳達的信息是非常明確的：「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的方針不會變，《基本法》當中的所訂立的方向和原則也不會變。由此可見，中央對絕大部分港人仍抱有充分的信任，而這種信任正是「一國兩制」的前提，更是香港未來政治改革的基礎。

可以展望，在可見的未來，香港社會將重樹國民身份認同，全面落實「愛國者治港」的原則。香港亦將會循序漸進地實現符合基本法並有利於港人長遠福祉的民主選舉制度，最終實現良好管治和持續繁榮。因此，「愛國者治港」為香港最終實現長治久安和民主參與掃除了政治障礙，不僅具有當下的必要性，也能讓我城的未來更加充滿積極的確定性。